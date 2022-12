Glencore将为其过去的行为向刚果支付1.8亿美元

今天 分析

Glencore公司与刚果民主共和国(刚果民主共和国)达成了一项协议,涵盖2007年至2018年期间该集团在该国中非共和国涉嫌腐败的所有当前和未来索赔。



该协议规定,该公司的腐败活动是美国司法部(Department of Justice,DOJ)、国家金融情报局(National Financial Intelligence Unit)和刚果民主共和国司法部(Department of Justice)调查的主题。



Glencore集团将代表其在刚果的子公司向其支付1.8亿美元,并将继续实施其道德和合规计划。



该协议受刚果法律管辖,所作的唯一假设涉及Glencore决议与司法部已经承认的行为。



“Glencore是刚果民主共和国的长期投资者,并对达成协议以纠正其过去行为的后果感到高兴,” Glencore董事长卡利达斯·马达夫佩迪(Kalidas Madhavpeddi)表示。“近年来,嘉能可积极推动其在刚果民主共和国的道德和合规计划,并希望继续与该国当局和其他利益攸关方合作,促进该国的善治和符合道德的商业行为“。



Matthew Nyaungua,Rough&Polished非洲部主编