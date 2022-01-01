Glencore将为其过去的行为向刚果支付1.8亿美元

Glencore公司与刚果民主共和国（刚果民主共和国）达成了一项协议，涵盖2007年至2018年期间该集团在该国中非共和国涉嫌腐败的所有当前和未来索赔。
该协议规定，该公司的腐败活动是美国司法部（Department of Justice，DOJ）、国家金融情报局（National Financial Intelligence Unit）和刚果民主共和国司法部（Department of Justice）调查的主题。
Glencore集团将代表其在刚果的子公司向其支付1.8亿美元，并将继续实施其道德和合规计划。
该协议受刚果法律管辖，所作的唯一假设涉及Glencore决议与司法部已经承认的行为。
“Glencore是刚果民主共和国的长期投资者，并对达成协议以纠正其过去行为的后果感到高兴，” Glencore董事长卡利达斯·马达夫佩迪（Kalidas Madhavpeddi）表示。“近年来，嘉能可积极推动其在刚果民主共和国的道德和合规计划，并希望继续与该国当局和其他利益攸关方合作，促进该国的善治和符合道德的商业行为“。
Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编
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