鲑鱼很快就会出现在伊曼德拉的极地湖上—《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司会照顾它们

今天 分析

在摩尔曼斯克州《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的子公司科拉冶金公司的支持下，俄罗斯科学院卡累利阿科学中心的鱼类学家在伊曼德拉湖（面积近900平方公里）上进行了鲑鱼鱼种的实验育种。这是摩尔曼斯克电视公司TV-21报道的。



实验的本质是，科学家们这次决定采用工厂外的方法来填充水体，绕过人工游泳池喂养幼鱼，而是将从母牛身上采集的鱼子酱直接放在河里，在河里“发生了自然孵化，幼崽孵化出来，并在未来嫁接‘仓鼠’——一种自然的反应，回到那个点。俄罗斯科学院卡累利阿科学中心研究员、生物科学候选人、鱼类学家Denis Efremov说。



该项目是由《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的一部分科拉GMC发起的，据报道，该GMC多年来一直帮助科学家开发摩尔曼斯克地区水体的潜力，保护和研究生物多样性。

多年来，诺里尔斯克镍业公司一直在实施一项计划，将有价值的鱼种孵化并释放到水体中，以恢复种群。自2016年以来，该公司一直与“Maltat”渔业综合体合作。在合作期间，公司和综合体共生产了120多万台。西伯利亚鲟鱼的幼鱼。该公司正在根据与KMSS Taimyra签订的支持协议，投资在Taimyra建造一家鱼类养殖孵化厂。此外，集团企业还按照国家法律的要求生产水生生物资源。



Vladimir Malahov, Rough&Polished





