沙特阿拉伯致力于成为可持续采矿的领导者

沙特阿拉伯正在努力成为矿物和金属市场的全球领导者，并向清洁能源过渡。沙特政府估计，它拥有1.3万亿美元的未开发矿产资源，包括铜、锌、磷酸盐、铀和黄金。
国家工业和矿产资源部负责采矿的副部长在伦敦金属与金融(Mines and Money conference)会议上向来自世界各地的采矿业参与者和投资者发表讲话时指出了这一进展。这是沙特阿拉伯在采矿业已经取得的成就。
沙特拥有世界上17%的已探明石油储量，致力于探索它所称的从非洲到中亚的广阔、新的、基本上未开发的矿产超级区域。
“没有矿物和金属，脱碳就不可能发生：大量的矿物和金属。我们需要增加勘探和生产规模，”Khalid al-Mudaifer说。我们有很好的机会进一步扩大生产，并创建集成价值链。我们有一个稳定的政府和稳定的财政政策。我们有经验。我们有廉价的能源。我们有很好的基础设施”。
五个新的勘探区正在申请许可证，沙特王国将在明年公布另外10个勘探区的信息。
沙特政府最近联系了澳大利亚矿工，要求他们支持1700亿美元的采矿计划。沙特已经与国有公司Ma'aden一起成为全球磷肥生产的领导者之一
Ma'aden去年表示，在未来20年内，它将在电池金属勘探上投入“巨额资金”。
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2022年12月9日