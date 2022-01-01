《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司决定将对北极熊狄克逊的援助增加一倍

《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司将为克拉斯诺亚尔斯克边疆区获救的北极熊迪克森提供双倍的捐款，12月9日，该公司联邦和地区项目副总裁Andre Grachev告诉记者。
评审
Endeavour将科特迪瓦金矿资源评估上调17%
奋进矿业（Endeavour Mining）将其在科特迪瓦的Aiti（ITY）矿床的资源估算提高了17%，至520万盎司黄金。
今天
诺里尔斯克工业区将出现冻土场
在《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的支持下，国立大学计划在NPR领土上建立一个冻土靶场。
今天
第10届迪拜贵金属年会，重点讨论贸易、技术和行业法律的影响
迪拜多商品中心（Dubai Multi Commodities Centre, DMCC）宣布，第十届迪拜贵金属年会（Dubai Precious Metals Conference, DPMC）将于2022年11月22日在迪拜朱美拉棕榈岛亚特兰蒂斯酒店举行。
昨天
新一阶段的科学考察将在研究所收集的材料后开始
俄罗斯科学院西伯利亚分院将在研究三年内收集的材料后，开始在《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司工业区继续进行科学考察。诺里尔斯克镍业公司副总裁Andre Grachev说。
2022年12月9日