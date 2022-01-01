《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司决定将对北极熊狄克逊的援助增加一倍

第10届迪拜贵金属年会，重点讨论贸易、技术和行业法律的影响 迪拜多商品中心（Dubai Multi Commodities Centre, DMCC）宣布，第十届迪拜贵金属年会（Dubai Precious Metals Conference, DPMC）将于2022年11月22日在迪拜朱美拉棕榈岛亚特兰蒂斯酒店举行。