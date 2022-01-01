在北极地区，工业设施对生物多样性的影响范围已经确定

今天 分析

《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司科拉分部工业设施对北极生物多样性的影响范围不超过16公里，这是根据俄罗斯科学院对摩尔曼斯克地区诺里尔斯克镍公司生产设施影响区生物多样性研究的科学考察结果的介绍。在分析了镍、Zapolarny、Monchegorsk和摩尔曼斯克的区域后，科学家们分别确定了低影响、中等影响和生产（背景）区域，这些区域的界限无法确定，因为它们取决于许多因素。





“这些区域的边界因企业本身而异。如果这是一个采矿和选矿厂，在那里领土被排挤，化学作用减少到尾矿储存，那么它将是最小的。没有进一步的影响。如果我们谈论向空气和水环境中排放各种化学成分的企业，那么一切都将取决于风的玫瑰。这会导致该区域的碎片化，根据受影响的植物或动物，该区域可能超过10公里，最高可达16公里。随后发生了急剧的衰减，”探险队负责人、俄罗斯科学院通讯员维克托·杜布罗夫告诉记者，并介绍了探险队的结果。





研究还涉及从摩尔曼斯克到杜丁卡的北海航线的状况。船上的专家们完成了整个行程，24小时观察动物，几乎没有注意到对路线的影响。杜布罗夫说：“只有在港口遇到了同生物种（生活方式与人类有关的有机体），但在旅途中遇到了非常罕见的物种和红皮书物种，鸟类也很安全。以前在南极洲和高纬度地区工作的专家们立即说——几乎没有影响”。





然而，他指出，大吨位船只的噪音对一些不得不离开这些区域的动物产生了重大影响。塔斯社。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司科拉分部工业设施对北极生物多样性的影响范围不超过16公里，这是根据俄罗斯科学院对摩尔曼斯克地区《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司生产设施影响区生物多样性研究的科学考察结果的介绍。在分析了镍、Zapolarny、Monchegorsk和摩尔曼斯克的区域后，科学家们分别确定了低影响、中等影响和生产（背景）区域，这些区域的界限无法确定，因为它们取决于许多因素。





“这些区域的边界因企业本身而异。如果这是一个采矿和选矿厂，在那里领土被排挤，化学作用减少到尾矿储存，那么它将是最小的。卫生保护区内-最多3公里没有进一步的影响。如果我们谈论向空气和水环境中排放各种化学成分的企业，那么一切都将取决于风的玫瑰。这会导致该区域的碎片化，根据受影响的植物或动物，该区域可能超过10公里，最高可达16公里。随后发生了急剧的衰减，”探险队负责人、俄罗斯科学院通讯员维克托·杜布罗夫告诉记者，并介绍了探险队的结果。





研究还涉及从摩尔曼斯克到杜丁卡的北海航线的状况。船上的专家们完成了整个行程，24小时观察动物，几乎没有注意到对路线的影响。杜布罗夫说：“只有在港口遇到了同生物种（生活方式与人类有关的有机体），但在旅途中遇到了非常罕见的物种和红皮书物种，鸟类也很安全。以前在南极洲和高纬度地区工作的专家们立即说——几乎没有影响。” 格鲁波夫说。







然而，他指出，大吨位船只的噪音对一些不得不离开这些区域的动物产生了重大影响。





