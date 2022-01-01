《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司向泰梅尔儿童赠送了两套公寓和家用电器证书

在2022年举行的北方原住少数民族社区协调委员会会议上，公司高级副总裁、诺里尔斯克分部负责人Nikolai Utkin向泰米尔原住少数民族孤儿颁发了杜丁卡两套新公寓的钥匙和家用电器证书，“泰米尔电报”报道。
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司在2022年的投资500万卢布，该公司决定再拨款400万卢布。据信，为泰梅尔孤儿建造了五套公寓，就像去年一样。
Nikolai Utkin强调：“支持原住少数民族的计划正在取得进展。”。对我来说，结果是当有实际完成的工作和项目时。房子在村里，孩子们的电脑教室。大型项目获得了资金，这在今天的现实中非常重要。大企业也受到制裁政策的影响。尽管如此，我们所有的社会计划，包括与泰梅尔社会经济发展有关的计划，仍然存在，并将得到充分实施”。
据《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司分部（北极地分部）北方原住少数民族工作部门负责人Anfisa Nikiforova说，今年的计划不仅100%得到了执行——公司在泰梅尔定居点的住房建设领域： "公司与社区之间建立了开放和建设性的对话，在此期间我们可以公开提出想法并共同实施。 有许多倡议来自社区，这是非常令人愉快的。 此外，今天在公司的支持下，18项目正在泰梅尔地区实施。 这主要是传统经济活动的发展。 明年，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司在社区的倡议下，他们计划在渔场购买横梁材料。
公司的项目包括七个领域：发展原住民族的传统经济活动、定居点住房、卫生、教育、文化、体育和旅游业。项目共有40多项活动。
早些时候，在《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的资助下，泰梅尔游牧民族免除传统瘟疫。
评审
阿联酋将于2024年领导金伯利进程
迪拜多商品中心（Dubai Multi Commodities Centre, DMCC）宣布，阿联酋将于2024年担任金伯利进程主席，并于2023年被任命为副主席。据DMCC的新闻稿称，这一决定是在2022年11月5日在博茨瓦纳哈博罗内举行的金伯利进程全体会议讨论后做出的。
今天
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社会经济发展情景是根据TCFD国际标准方法在俄罗斯科学院国民经济预测研究所专家的参与下制定的。这些假设情景下的全球温度预测变化与政府间气候变化专门委员会（IPCC）的三种假设情景（SSP 126、SSP 245、SSP 585）一致，该公司采用这些假设情景来评估其所在地区与气候变化相关的物理风险。
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新装置是小型合成钻石识别系统的一部分，将自动快速检查每小时3600颗钻石，范围从0.001克拉到0.0033克拉不等。
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