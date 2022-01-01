津巴布韦增加黄金产量

在今年的前10个月，津巴布韦的黄金产量增长了34.1%，达到29.5吨，这是由于经过两年COVID-19疫情相关限制后恢复正常。
根据富达印刷和冶炼公司（Fidelity Printers and Refiners，FPR）的数据，津巴布韦目前需要再开采5.5吨黄金，以达到今年35吨的目标。
矿业公司平均每月生产2.9吨黄金，而2021年同期为1.3吨。
第三季度黄金产量为9.7吨，第二季度为8.2吨。
黄金生产商被允许持有其销售收入的60%外汇，剩余部分转换为津巴布韦美元。
然而，去年哈拉雷当局允许矿业公司保留高达80%的外汇黄金销售收入，前提是产量增加。
Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编
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