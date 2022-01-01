俄罗斯将从2024年开始对珠宝进行强制性标识

今天 分析

在俄罗斯境内对贵金属和宝石首饰进行实物标记的期限从2023年3月改为2024年3月。



俄罗斯政府签署了相关决议。这是一个特殊的条形码在装饰的金属部分旁边的印记。



例外情况包括宣布为残留物的产品以及从欧亚经济联盟以外国家进口到俄罗斯的产品。强制性实物标记的期限从2024年3月改为2024年9月。



延长期限的决定是在与商界协商一致的基础上作出的，同时考虑到贵金属和贵金属市场参与者提出的论点，以及俄罗斯联邦财政部对俄罗斯珠宝业状况的分析。



“这是为了支持珠宝行业从简化和专利税收制度过渡到普通制度，并降低贵金属和宝石市场参与者的财务成本。我们的任务是确保向GIS系统的过渡平稳，而不是损害合法经营的企业“。财政部副部长Alexei Mosiev发表了评论。



标签还将保护买家免受假冒，并提高消费者对珠宝业的信心。



政府决定延长向国家综合信息系统提供关于贵金属、宝石及其制品流通管制的最新资料的期限，到2023年3月，为法人和个体企业家提供珠宝和其他产品。



Alex Shischlo 为Rough&Polished提供





