Iamgold上调2022年生产预测

今天 分析

在第三季度，Iamgold双上市公司生产了18.4万盎司。这三家公司的黄金产量为15.3万盎司。一年前的盎司。





在这三家企业中，该公司90%拥有的布基纳法索Essakane矿表现强劲，第三季度黄金产量达到11.5万盎司。8千盎司比上一季度增长7%。





Rosebel在苏里南的黄金产量在第三季度达到50000盎司。加拿大的Westwood矿生产了19000盎司。





自今年年初以来，IAMGOLD的产量为52.8万盎司。与448000盎司相比在去年同期。



公司将其生产计划从65万盎司修订至705000盎司从640000盎司的前一个范围至75万盎司盎司。



Iamgold报告收入为3.433亿美元，而去年同期为2.941亿美元。





净亏损从9410万美元增加到1.083亿美元。



第三季度，该公司还记录了调整后的净亏损1370万美元，而去年同期的利润为610万美元。



Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编





