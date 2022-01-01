第三季度莱森矿钻石的平均价格超过2000美元美元每克拉

今天 分析

今年第三季度，GEM Diamonds的收入为5660万美元，达到2028美元/克拉的平均价格，而去年同期为1589美元/克拉。



“很高兴看到2022年（第三季度）Letšeng投标的平均价格超过2000美元。该公司首席执行官克利福德·埃尔菲克（Clifford Elphick）表示：“尽管全球经济正在衰退，但每克拉的黄金价值仍将达到每克拉1美元”。



公司表示，这一时期的最高价格为每克拉79543美元，重10.07克拉。



共售出10颗钻石，每颗价值超过100万美元，在此期间创造了2510万美元的收入。



在本报告所述期间，共销售了4颗100克拉以上的钻石，创造了1560万美元的收入。



在第三季度，GEM生产了25018克拉的钻石原料，使今年年初以来的产量达到80174克拉。



Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编





