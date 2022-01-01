第三季度莱森矿钻石的平均价格超过2000美元美元每克拉

今年第三季度，GEM Diamonds的收入为5660万美元，达到2028美元/克拉的平均价格，而去年同期为1589美元/克拉。
“很高兴看到2022年（第三季度）Letšeng投标的平均价格超过2000美元。该公司首席执行官克利福德·埃尔菲克（Clifford Elphick）表示：“尽管全球经济正在衰退，但每克拉的黄金价值仍将达到每克拉1美元”。
公司表示，这一时期的最高价格为每克拉79543美元，重10.07克拉。
共售出10颗钻石，每颗价值超过100万美元，在此期间创造了2510万美元的收入。
在本报告所述期间，共销售了4颗100克拉以上的钻石，创造了1560万美元的收入。
在第三季度，GEM生产了25018克拉的钻石原料，使今年年初以来的产量达到80174克拉。
Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编
评审
阿联酋将于2024年领导金伯利进程
迪拜多商品中心（Dubai Multi Commodities Centre, DMCC）宣布，阿联酋将于2024年担任金伯利进程主席，并于2023年被任命为副主席。据DMCC的新闻稿称，这一决定是在2022年11月5日在博茨瓦纳哈博罗内举行的金伯利进程全体会议讨论后做出的。
今天
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司为全球经济和气候变化制定了长期方案
社会经济发展情景是根据TCFD国际标准方法在俄罗斯科学院国民经济预测研究所专家的参与下制定的。这些假设情景下的全球温度预测变化与政府间气候变化专门委员会（IPCC）的三种假设情景（SSP 126、SSP 245、SSP 585）一致，该公司采用这些假设情景来评估其所在地区与气候变化相关的物理风险。
2022年11月22日
De Beers推出新钻石检测仪
新装置是小型合成钻石识别系统的一部分，将自动快速检查每小时3600颗钻石，范围从0.001克拉到0.0033克拉不等。
2022年11月21日
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司准备与俄罗斯自然资源部合作建立永久冻土监测系统
俄罗斯永久冻土监测系统可以在诺尔镍公司的参与下建立，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司已经实施了土壤温度监测，并建立了一个研究中心。采矿和冶金公司副总裁安Andrei Grachev星期五在北极和南极日论坛上说。
2022年11月17日
TAGS在过去5年取得的成功促使许多大型招标公司在迪拜定期举行大型招标
Mike Aggett是一位合格的私人顾问，在采矿和冶金行业拥有丰富的经验。凭借奢侈品，商业规划，销售，宝石和珠宝方面的知识，迈克是多佛学院毕业的专业人士。
2022年11月15日