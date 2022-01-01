《Norilsk Nickel》诺里尔斯克天然气公司正在接受动态风险评估培训

“NorilkGazprom”公司技术运输和特殊技术部的专家和“NorilkTransgaz”公司主要天然气管道部的专家参加了第一次“动态风险评估”联合培训。
主要目标是改变工人对工业安全问题的态度。在ttelegraf.ru网络版写道。
“主要任务是制定和实施旨在应对和最小化风险的措施，使员工熟悉控制措施的层次结构和进行动态风险评估的合理性原则，” 《Norilsk Nickel》诺亚尔斯克镍业极地分公司新闻处报道。
实践活动包括识别外部和内部风险，根据其影响程度评估风险，并对工人的健康和生命造成威胁，临时停工，工人不遵守劳动保护条例时的财产损失。
计划面向天然气公司的全体员工。到明年10月，每个员工都将接受培训。
Alexander Shischlo为Rough&Polished提供
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