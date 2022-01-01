诺里尔斯克工业区出现废金属加工区

《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司开设了一个新的废金属加工区。该车间将成为运输所有金属废料的目的地，这些废料将在拆除建筑物、清理领土和“干净诺里尔斯克”项目实施过程中收集。回收后的废料将被运到“大土地”进行处置。该消息于11月1日在Telegram的官方账户上发布。
评审
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司为全球经济和气候变化制定了长期方案
社会经济发展情景是根据TCFD国际标准方法在俄罗斯科学院国民经济预测研究所专家的参与下制定的。这些假设情景下的全球温度预测变化与政府间气候变化专门委员会（IPCC）的三种假设情景（SSP 126、SSP 245、SSP 585）一致，该公司采用这些假设情景来评估其所在地区与气候变化相关的物理风险。
2022年11月22日
De Beers推出新钻石检测仪
新装置是小型合成钻石识别系统的一部分，将自动快速检查每小时3600颗钻石，范围从0.001克拉到0.0033克拉不等。
2022年11月21日
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司准备与俄罗斯自然资源部合作建立永久冻土监测系统
俄罗斯永久冻土监测系统可以在诺尔镍公司的参与下建立，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司已经实施了土壤温度监测，并建立了一个研究中心。采矿和冶金公司副总裁安Andrei Grachev星期五在北极和南极日论坛上说。
2022年11月17日
TAGS在过去5年取得的成功促使许多大型招标公司在迪拜定期举行大型招标
Mike Aggett是一位合格的私人顾问，在采矿和冶金行业拥有丰富的经验。凭借奢侈品，商业规划，销售，宝石和珠宝方面的知识，迈克是多佛学院毕业的专业人士。
2022年11月15日
Resolute Mining希望获得African Gold公司在马里项目的股份
Resolute Mining与African Gold签署协议，收购马里西南部的Syama Shear Zone项目。
2022年10月31日