诺里尔斯克工业区出现废金属加工区

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Resolute Mining希望获得African Gold公司在马里项目的股份 Resolute Mining与African Gold签署协议，收购马里西南部的Syama Shear Zone项目。