Williamson威廉姆森矿的钻石生产将暂停三个月

2022年11月23日 分析

Petra Diamonds表示，该公司75%的坦桑尼亚Williamson威廉森钻石矿将暂停运营，最长三个月，直到新的尾矿设施投入使用。





计划的维护将与快速废物清理一起进行，以尽量减少产品的总体或中期损失。





“目前正在详细规划新尾矿池的投产，在事故发生时已经在建设中，需要在旧尾矿池的突破边界上修建一堵新墙，”公司表示。







Petra表示，尾矿池的大部分由新阿拉马西水库大坝持有，该大坝位于尾矿池东北部的一个矿租赁区。





一些工业废料在大坝周围流动，流入新阿拉马西水库以北的一条河支流。



该公司在尾矿池墙破裂和Williamson威廉姆森矿洪水后没有记录到死亡或严重受伤。





然而，据报有三名轻度受伤的受害者接受了治疗。





共有13所住房受到影响，应急小组的优先事项是为灾民提供住房和人道主义援助。



PETRA表示，爆炸原因尚未得到证实，目前正在进行调查，威廉森钻石有限公司（Williamson Diamonds Limited WDL）和PETRA的技术小组也在现场。

此外，还聘请了一名独立的外部专家协助调查，并将向Petra董事会提交报告。



Williamson威廉姆森矿的事故发生在南非自由州Jagersfontein钻石矿大坝坍塌后，造成1人死亡。





Petra最近表示，在2023财年第一季度，威廉姆森矿的钻石产量达到100750克拉，而一年前为14420克拉。



Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编





