取消苏拉特工业实验室生产钻石的电费

苏拉特及其周边地区的实验室钻石行业正在蓬勃发展，古吉拉特邦政府决定取消实验室钻石生产的电费。
据媒体报道，目前公司为高压支付15%的电费，低压的电费为10%。
古吉拉特邦宝石和珠宝出口促进委员会（Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC）前主席Dinesh Navadia说：“生产实验室生产钻石的主要成本是电力，占成本的近70%。取消电费的决定将提高苏拉特实验室生产商在国际市场上的竞争力，特别是与中国同行相比“。
在过去的几年里，苏拉特实验室生产的钻石生产设施数量从20-25台急剧增加到1000多台。由于出口需求不断增长，更大的传统钻石切割车间也开始生产实验室生产的钻石。
Aruna Gaitonde，Rough&Polished亚洲部主编
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