《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司启动远程自动钻井系统

2022年11月21日 分析

“该系统允许通过地面视频监控控制钻井过程。自走式钻机上的传感器将信息输出到控制面板上，并允许操作员实时跟踪设备的状态“《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司Zapolarny分公司采矿生产分析和协调部负责人Svyatoslav Mashkov说。





系统的工作原理是：选择精炼厂后，准备项目和技术文件，包括电子钻井数据表，自动钻机定位，下载电子钻井数据表，并在远程自动模式下开始直接钻井过程。





钻机电子程序可直接通过闪存驱动器或遥控器下载。



钻井后，钻机操作员将钻井数据存储在闪存驱动器上。在远程钻井过程中，信息通过无线链路直接从钻机操作员的工作台上卸载。





Zapolarny分公司矿山自动钻井系统的实施始于2021年11月。它一直持续到今天。为此，除了购买自动化钻机外，该公司还安装了可在监视器上显示工作进度的遥控器，建立了无线网络，并实施了开发钻井电子程序的系统。





随着自动化系统的出现，无需在换班时停止钻井，钻机继续在没有人员在场的情况下工作。这有助于增加钻井和准备开采的库存量，并确保钻井过程的安全。



“由于自动化系统，钻机操作员的安全达到了最高水平。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司北极分公司工业安全和劳动保护副总监Sergey Shilenko说：“在钻井过程中，没有必要让工人永久留在矿井中，这消除了受伤和暴露有害生产因素的风险”。



2021年至2022年在Zapolarny分公司矿产原料综合体的矿山上，安装了四台自走式钻机的远程和自动钻井系统。该系统已在“Rockilsky”、“Komsomolsky”、“Tayyrsky”和“Oktyabrsky”矿山实施。在未来，它将出现在马雅克矿。



Vladimir Malakhov, Rough&Polished





