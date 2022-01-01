评审
Resolute Mining希望获得African Gold公司在马里项目的股份
Resolute Mining与African Gold签署协议，收购马里西南部的Syama Shear Zone项目。
2022年10月31日
GIA将于2023年1月2日推出数字钻石档案
从2023年1月2日星期二开始，GIA Diamond Dossier（GIA钻石档案）将以方便、安全和全数字格式提供。GIA的所有印刷报告将在2025年实现数字化。
GIA Diamond Dossier的数字报告将通过GIA应用程序（可用于Android和iOS设备）、GIA在线报告验证门户网站和该研究所的应用程序编程接口提供，该接口将报告数据集成到客户的业务材料中。这些报告的印刷本将不再印发。所有现有的GIA Diamond Dossier印刷报告仍然有效。
2022年10月26日
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司启动钯在绿色经济中的应用研究
Grachev说：“公司的转型风险之一是产品需求结构的变化。例如，放弃内燃机汽车可能会降低对钯的需求。为此，我们启动研发活动，寻找钯在新兴绿色经济领域的新应用。”。
2022年10月25日
“采掘业才女-2022”：获奖者
10月7日，俄罗斯联邦公共商会举行了庄严的颁奖仪式，授予"采掘业才女—2022"奖。该奖项由非营利组织ANO"促进采矿业妇女专业发展"（Women in Mining Russia—WIM）于2021年设立，该组织成立于2021年，由俄罗斯领先的矿业和冶金公司-Polymetal，«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司和Petropavlovsk的倡议。
2022年10月24日
2022年前三季度，以色列钻石出口增长25%
9月份以色列宝石贸易在四个主要贸易类别中的三个类别出现增长，钻石出口大幅下降。2022年9月，钻石净出口同比增长112%，达到4.2亿美元。2022年9月，钻石净进口增长近20%，达到2.56亿美元。钻石净出口下降48%，至9400万美元，而钻石净进口增长28%，至1.09亿美元。
2022年10月21日
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司启动远程自动钻井系统
系统的工作原理是：选择精炼厂后，准备项目和技术文件，包括电子钻井数据表，自动钻机定位，下载电子钻井数据表，并在远程自动模式下开始直接钻井过程。
钻机电子程序可直接通过闪存驱动器或遥控器下载。
钻井后，钻机操作员将钻井数据存储在闪存驱动器上。在远程钻井过程中，信息通过无线链路直接从钻机操作员的工作台上卸载。
Zapolarny分公司矿山自动钻井系统的实施始于2021年11月。它一直持续到今天。为此，除了购买自动化钻机外，该公司还安装了可在监视器上显示工作进度的遥控器，建立了无线网络，并实施了开发钻井电子程序的系统。
随着自动化系统的出现，无需在换班时停止钻井，钻机继续在没有人员在场的情况下工作。这有助于增加钻井和准备开采的库存量，并确保钻井过程的安全。
“由于自动化系统，钻机操作员的安全达到了最高水平。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司北极分公司工业安全和劳动保护副总监Sergey Shilenko说：“在钻井过程中，没有必要让工人永久留在矿井中，这消除了受伤和暴露有害生产因素的风险”。
2021年至2022年在Zapolarny分公司矿产原料综合体的矿山上，安装了四台自走式钻机的远程和自动钻井系统。该系统已在“Rockilsky”、“Komsomolsky”、“Tayyrsky”和“Oktyabrsky”矿山实施。在未来，它将出现在马雅克矿。
Vladimir Malakhov, Rough&Polished