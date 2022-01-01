评审
Resolute Mining希望获得African Gold公司在马里项目的股份
Resolute Mining与African Gold签署协议，收购马里西南部的Syama Shear Zone项目。
2022年10月31日
GIA将于2023年1月2日推出数字钻石档案
从2023年1月2日星期二开始，GIA Diamond Dossier（GIA钻石档案）将以方便、安全和全数字格式提供。GIA的所有印刷报告将在2025年实现数字化。
GIA Diamond Dossier的数字报告将通过GIA应用程序（可用于Android和iOS设备）、GIA在线报告验证门户网站和该研究所的应用程序编程接口提供，该接口将报告数据集成到客户的业务材料中。这些报告的印刷本将不再印发。所有现有的GIA Diamond Dossier印刷报告仍然有效。
2022年10月26日
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司启动钯在绿色经济中的应用研究
Grachev说：“公司的转型风险之一是产品需求结构的变化。例如，放弃内燃机汽车可能会降低对钯的需求。为此，我们启动研发活动，寻找钯在新兴绿色经济领域的新应用。”。
2022年10月25日
“采掘业才女-2022”：获奖者
10月7日，俄罗斯联邦公共商会举行了庄严的颁奖仪式，授予"采掘业才女—2022"奖。该奖项由非营利组织ANO"促进采矿业妇女专业发展"（Women in Mining Russia—WIM）于2021年设立，该组织成立于2021年，由俄罗斯领先的矿业和冶金公司-Polymetal，«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司和Petropavlovsk的倡议。
2022年10月24日
2022年前三季度，以色列钻石出口增长25%
9月份以色列宝石贸易在四个主要贸易类别中的三个类别出现增长，钻石出口大幅下降。2022年9月，钻石净出口同比增长112%，达到4.2亿美元。2022年9月，钻石净进口增长近20%，达到2.56亿美元。钻石净出口下降48%，至9400万美元，而钻石净进口增长28%，至1.09亿美元。
2022年10月21日
10月，中国黄金批发需求因季节性和CoVid疫情原因中断而下跌
分析师指出，金价的月平均溢价仍在上涨。最近，强劲的黄金需求导致当地黄金溢价上涨。随着传统黄金需求旺季在10月开始，乐观的预期在将月平均溢价上调至每盎司36美元方面发挥了关键作用，达到2013年5月的历史新高。当地供需失衡对当地黄金价格溢价产生了显著影响。
然而，10月中旬至10月底，黄金的当地价格溢价略有下降。这可能是因为人们担心最近的covid疫情暴发和潜在的lockdown可能会降低中国的黄金需求。这也反映在10月份SGE的黄金流出量低于正常水平。
10月份SGE黄金流出量为98吨，比上月减少81吨，反映了季节性趋势。在传统黄金消费旺季到来之前，生产商在9月份积极补充黄金储备，这通常会导致10月份的黄金批发需求下降。
10月，中国经济也因COVID疫情造成的崩溃而下滑。
中国黄金储备的流出加速，10月份的流出量为6吨。截至本月底，总库存为52吨，为2020年3月以来的最低水平。中国黄金基金管理的资产与当地黄金价格呈现出强烈的负相关性——当地投资者“买入价位高”的策略可能是一个关键因素。
9月份黄金进口继续上涨。
Covid疫情相关的不确定性仍将是中国第四季度黄金需求的关键风险因素。这种不确定性表现在国庆节期间不同城市黄金消费不平衡，导致10月份黄金批发需求下降，经济增长放缓。
Aruna Gaitonde，Rough&Polished亚洲部主编