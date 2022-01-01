10月，中国黄金批发需求因季节性和CoVid疫情原因中断而下跌

2022年11月18日 分析

10月，上海和伦敦证券交易所的平均金价溢价继续上涨，但在下半年有所下降，因为与Covid疫情相关的不确定性模糊了当地黄金需求的前景。10月，季节性波动和covid引发的中断影响了上海黄金交易所（Shanghai Gold Exchange SGE）的黄金流出，导致交易量月环比下降81吨。据中国世界黄金委员会高级分析师Ray Jia称，截至10月底，中国黄金基金管理下的资产总额达到52吨，月流出量为6吨。





分析师指出，金价的月平均溢价仍在上涨。最近，强劲的黄金需求导致当地黄金溢价上涨。随着传统黄金需求旺季在10月开始，乐观的预期在将月平均溢价上调至每盎司36美元方面发挥了关键作用，达到2013年5月的历史新高。当地供需失衡对当地黄金价格溢价产生了显著影响。







然而，10月中旬至10月底，黄金的当地价格溢价略有下降。这可能是因为人们担心最近的covid疫情暴发和潜在的lockdown可能会降低中国的黄金需求。这也反映在10月份SGE的黄金流出量低于正常水平。





10月份SGE黄金流出量为98吨，比上月减少81吨，反映了季节性趋势。在传统黄金消费旺季到来之前，生产商在9月份积极补充黄金储备，这通常会导致10月份的黄金批发需求下降。



10月，中国经济也因COVID疫情造成的崩溃而下滑。



中国黄金储备的流出加速，10月份的流出量为6吨。截至本月底，总库存为52吨，为2020年3月以来的最低水平。中国黄金基金管理的资产与当地黄金价格呈现出强烈的负相关性——当地投资者“买入价位高”的策略可能是一个关键因素。







9月份黄金进口继续上涨。



Covid疫情相关的不确定性仍将是中国第四季度黄金需求的关键风险因素。这种不确定性表现在国庆节期间不同城市黄金消费不平衡，导致10月份黄金批发需求下降，经济增长放缓。





Aruna Gaitonde，Rough&Polished亚洲部主编





