诺里尔斯克100多座废弃建筑作为环境项目的一部分被拆除

2022年11月17日 分析

《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司自2021年以来已清理了20万吨镍矿。俄罗斯联邦和地区计划部已拆除了106栋废弃建筑。公司负责联邦和地区项目的副总裁Andrei Grachev周五在莫斯科举行的“北极和南极日-2022”国际论坛上发表讲话时说表示。



我们不受领土和生产利己主义的影响，不仅清理工业区，而且清理城市、诺里尔斯克工业区和所有邻近地区。我们计划拆除500多栋未使用的建筑。到目前为止，我们已经拆除了106栋建筑，拆除了20万吨废金属” Grachev说。



他补充说，该公司还成立了一个专门的部门，负责在现场熔化回收的废金属，以便进一步运输到内陆。





根据该项目的官方网站，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司正在实施一项大规模的清洁诺里尔斯克计划，以清洁北极地区和改善工业区。设计为10年。在该计划实施期间，计划清理约500座废弃建筑和结构，200万吨废物和60万吨废物金属。





