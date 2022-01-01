Mountain Province公布2022年第三季度业绩

Resolute Mining希望获得African Gold公司在马里项目的股份 Resolute Mining与African Gold签署协议，收购马里西南部的Syama Shear Zone项目。

GIA将于2023年1月2日推出数字钻石档案 从2023年1月2日星期二开始，GIA Diamond Dossier（GIA钻石档案）将以方便、安全和全数字格式提供。GIA的所有印刷报告将在2025年实现数字化。

GIA Diamond Dossier的数字报告将通过GIA应用程序（可用于Android和iOS设备）、GIA在线报告验证门户网站和该研究所的应用程序编程接口提供，该接口将报告数据集成到客户的业务材料中。这些报告的印刷本将不再印发。所有现有的GIA Diamond Dossier印刷报告仍然有效。