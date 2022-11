2022年镍市场:没有制裁和欧佩克

2022年11月14日 分析



与其他金属一样,今年下半年镍价格受到“看跌”趋势的压力,受中国新一轮COVID-19爆发的影响,央行收紧货币政策,以及对经济衰退的预期。这些因素导致了钢铁行业的疲软,而钢铁行业目前是镍需求的决定因素。与此同时,镍在电动汽车(EV)领域所发挥的重要作用使人们对该金属的长期前景有了积极的看法。大多数市场参与者预测,2022年和2023年的市场将出现顺差,尽管它将主要影响低品位金属,电池中使用的优质镍市场将保持平衡或出现适度短缺。





对镍市场发展的长期预测可能会破坏两种可能的,不明显的情况:限制俄罗斯的镍出口,以及建立一个由印度尼西亚最大的金属生产商设想的镍欧佩克。



镍的简报。





不锈钢要求质量较低的镍,约占全球镍需求的70%。全球约13%的镍消耗在电池行业,镍是锂离子电池的重要元素。





镍矿来自两种矿床:红土矿床和硫化物矿床。根据美国地质调查局(US Geological Survey)的数据,平均含镍0.5%的已探明陆地矿石资源至少有3亿吨。其中60%为红土矿床,40%为硫化物矿床。由于矿藏深度和矿石成分复杂,硫化物矿床较难开发;红土矿床更容易获得,含量稳定,但开采红土矿石需要在高温下进行酸浸出。





电池阴极的生产通常需要含有至少99.8%镍的第1类产品。这种产品通常由硫化物矿石制成,而2级镍则主要由红土矿石制成。



最大的镍生产国是印度尼西亚、菲律宾、俄罗斯、新喀里多尼亚、澳大利亚和加拿大。





根据咨询公司CRU的数据,印度尼西亚是全球最大的镍生产国,占全球供应量的38%。占世界金属储量的四分之一,是未来几年金属产量增长的主要来源。印度尼西亚的产量为34.5万吨。到2021年,这一数字上升到100万吨。





印度尼西亚主要是红土矿,其生产电池镍的能力仍然很低。印度尼西亚的大多数产品都是不锈钢中使用的低纯度材料,需要更多的加工能力将其转化为适合电池的材料。





2021年5月第一家用于电池的镍加工厂开业。根据战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies CSIS)的数据,目前还有7个项目正在开发中。这些工厂将采用高压酸浸出法(High Pressure Acid Leaching, HPAL),将产品纯化至1级。



为了刺激国内加工企业的发展,印尼在2020年禁止镍矿出口,现在计划对镍冶金中间产品出口征税,以支持电动汽车零部件供应链的发展。这得益于靠近中国,中国在电动汽车EV的生产方面处于领先地位。CSIS指出,作为镍储量最大的国家,印度尼西亚越来越专注于在整个电动汽车供应链中吸引产能投资。



到2021年菲律宾生产了37万吨镍。标准普尔全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)估计,到2025年,菲律宾的镍矿产量可能达到50万吨左右。



俄罗斯是第三大金属生产国,占电池中使用的优质镍的20%。金属产量正在下降。2018年镍产量为27.2万吨。到2021年这一数字下降到25万吨。主要原因是2021年2月“Oktyabrsky”和“Taimyrsky”矿山因地下水泛滥而暂时停止开采,以及诺里尔斯克选矿厂同时发生事故。



与此同时,《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司仍计划投资350亿美元,用于升级制造业和开发产能,以及环境和能源基础设施,以期到2030年将金属产量(特别是镍和铜)提高20-30%。然而,这些计划,无论是在时间上还是在内容上,都可以根据西方国家对向俄罗斯供应零部件和设备的限制进行调整。

市场平衡与预测



据世界金属统计局World Bureau of Metal Statistics(WBMS)估计,今年1月至8月,镍需求超过产量,市场短缺7.55万吨。8个月内精炼镍产量为185万吨,需求量为197万吨。截至8月底,伦敦金属交易所(LME)的金属库存减少了45300吨。与2021年底的水平相比。然而,与一年前的数据相比,赤字有所减少,因为8个月的产量增长超过了需求增长25.6万吨和76800吨。





因此,《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司预计,2022年将出现7.5万吨镍产量的盈余。(此前一年短缺17万吨)。到2023年镍盈余将增至15万吨。然而,盈余将主要来自低质量镍,这得益于印度尼西亚粗镍产量的增加以及镍盐产量的增加。



《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司表示,2022年和2023年,原镍需求将分别增长8%和12%,主要原因是中国和印度尼西亚在冠状病毒疫情后出现复苏,电池行业持续增长。



2022年和2023年,金属出货量将分别增长18%和14%,这得益于印度尼西亚CHFN产能的投产,以及通过铁镍转换和直接从红土矿中提取镍化学品的增长,这些都是基于HPAL技术用于电动汽车行业的结果。



然而,《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司认为,盈余可能更大。风险是,欧洲的能源问题和中国增长放缓可能会危及主要镍消费行业的需求复苏。



国际镍研究集团The International Nickel Study Group(INGS)预测,2022年镍产量将增长16%,达到30.36亿吨,2023年达到33.87亿吨。印尼和中国将增加产量。这些预期没有考虑到生产和供应可能出现的中断。到2022年,镍消费量将增长4%,达到28.92亿吨,到2023年将达到32.16亿吨。因此,INGS估计,今年镍盈余将达到14.4万吨。明年将达到17万吨。



据Stonex估计,由于最大的消费领域(不锈钢)大幅减少,2022年镍市场将出现适度顺差,尽管快速增长的电动汽车市场的需求增加。



Wood Mackenzie的Adrian Gardner认为,市场将在2022年底或2023年第一季度出现顺差。同时,它预计不会出现结构性盈余,即在未来几年内需求超过供应。Gardner认为,一旦中国和其他主要发达国家的经济克服当前的挑战,过剩的2级产品将被消除。



S&P Global将2022年镍市场过剩评估上调至4.6万美元。由于俄罗斯和乌克兰之间的冲突对需求的负面影响,俄罗斯和乌克兰之间的贸易量从3.4万吨下降到3.4万吨。这一评估不包括俄罗斯镍供应可能减少的影响。S&P Global认为,俄罗斯的金属将从欧洲和美国转移到中国,反过来,澳大利亚的供应也将转移到中国。

相比之下,日本Sumitomo Metal认为,2023年全球镍市场将出现短缺,尽管金属短缺将从2022年的10.8万吨降至6.3万吨。明年需求将增长7.1%,达到314万吨,原因是电池、半导体设备和油井需求持续增长。其中,从41万。吨至50万吨这将增加对电池镍的需求。Sumitomo表示,2023年镍供应量将增长9%,达到308万吨,主要原因是印尼低品位粗镍(Nickel Pig Iron)产量增加。



国际镍研究集团(The International Nickel Study Group INGS)表示,到2022年,不锈钢领域的镍消费量将下降,电动车电池中的金属使用量将增加。



《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司解释说,今年上半年的不锈钢产量受到中国冠状病毒疫情和其他地区最终需求下降的严重限制。因此,1月至6月,不锈钢行业的初级镍消费量下降了2%,其中中国的消费量下降了5%。



根据Wood Mackenzie的数据,自4月以来,钢铁行业需求疲软对初级镍消费产生了负面影响。“这种疲弱可能会持续到2022年第四季度,并对2023年第一季度的增长前景提出质疑,”Wood Mackenzie的Adrian Gardner表示。Stonex高级金属分析师Natalie Scott-Grey表示,不锈钢行业的需求将相稳定。



正如Wood Mackenzie指出的那样,2级现成镍,特别是镍铸铁(NPI)的供应正在增长,可能太快,无法被钢铁行业完全吸收。到今年年底或2023年第一季度,Wood Mackenzie预计NPI以及镍铜等中间产品将有所积累。Stonex的Scott-Grey估计,由于印度尼西亚NPI产能的增加,以及NPI浸出镍的替代方法的开发,产量将在2022年创下纪录。



镍也是电动汽车电池中使用的关键元素,许多专家估计,未来几十年该行业的需求将大幅增长。“电池行业对一次镍的需求,特别是中国,占电池前体镍需求的80%至85%,远远高于预期,2022年第四季度的趋势似乎也将如此,” Gardner说。



《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司估计,今年上半年,原镍需求同比增长3%,主要原因是电池消费强劲,而电动汽车销量在1月至5月比2021年同期增长了78%。在石油和天然气以及航空航天等非不锈钢行业,需求增长温和。





长期前景



镍将成为电动汽车行业的长期受益者,电动汽车行业的快速扩张归因于全球脱碳趋势和向低碳能源的过渡,并得到了全球政府的大力支持。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司认为。



如果说从中期来看,《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的前景是谨慎的,那么从长期来看,它的前景更为乐观。除了电动汽车市场大幅增长外,这一预测还基于印尼产能和全球其他项目的增长可能再次低于预期。



《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司预测,到2030年,电池行业的镍消费量将超过100万吨,占总产量的30%。“实现碳中和的目标越来越雄心勃勃,而支持交通电气化和优化电池成本的措施可以加速全球能源转型。此外,电池行业将需要低碳镍单位,该公司认为,鉴于汽车电气化预期的积极步伐,这些单位可能会短缺。



战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies CSIS)预测,到2030年,电池行业将消耗约三分之一的镍。据CRU预测,到2040年,电池行业的需求将占镍总需求结构的32%。



S&P Global的长期预测表明,到2025年,镍将出现盈余。到2023年,金属过剩将达到57000吨。预计到2024年将达到69000吨(此前预测为48000吨)2025年为8000吨。S&P Global表示,到2026年,市场将自2021年以来首次出现短缺(7.7万吨)。



镍的欧佩克



印尼最大的镍市场参与者,除了在不同的加工阶段进行大量开采和投资外,还致力于控制金属价格。印尼投资部长Bakhil Lahadalia 10月在接受英国《金融时报》采访时表示,印度尼西亚正在考虑建立一个类似欧佩克的结构,将镍和其他用于电池生产的金属生产商联合起来。



他说,该国正在研究石油卡特尔使用的机制,这些机制可以在金属市场上发挥作用,这对能源转型至关重要。“我看到欧佩克的好处,以管理石油贸易,并为投资者和消费者提供更大的可预测性,印尼正在考虑为我们的矿产市场建立类似的治理结构,包括镍、钴和锰。”他说。





当被问及印度尼西亚是否与其他主要镍生产商讨论过这一想法时,Lahadalia说,他的部目前正在制定一个可以向其他生产商提供的结构。



除了将俄罗斯和加拿大与澳大利亚联合起来的潜在卡特尔成员地理上的多样性之外,普遍的非国有财产形式也阻碍了卡特尔的发展。与由国有企业主导的欧佩克不同,印尼国内的镍生产主要由外国生产商主导,如全球最大的不锈钢生产商中国星山(Tsingshan)和镍生产领导者巴西Vale。







今年,韩国将开始生产两款电动汽车——韩国现代汽车和中国五菱汽车。



价格预测



在镍价格达到前所未有的10万美元之后。3月初,金属在短短几天内上涨了250%以上(据信是由于中国天山Tsingshan大幅下跌),第三季度跌至约2.1万美元。在七月中旬一吨镍最低点为19500美元。





“全球货币政策收紧,乌克兰冲突的影响,中国房地产市场动荡,以及深圳COVID-19疫情的新爆发,都对经济活动造成了负面影响,”Focuseconomics分析师在9月份的报告中表示。然而,LME库存减少支撑了价格。据《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司估计,如果2021年12月的股票数量相当于40天的消费量,那么到2022年6月,股票数量下降了4万吨。这相当于8天的消费量。



Stonex预测,今年平均价格为25206美元/吨,2023年平均价格将降至19000-22000美元。Scott-Grey认为,由于流动性低,价格更多地取决于宏观经济消息,这些消息在年底之前可能不会有太大变化。“对需求的任何乐观都将来自中国的复苏,” Scott-Grey说。



Wood Mackenzie的Gardner预计,到今年年底,价格将保持在21000美元到22000美元之间。



分析人士指出,镍的主要风险因素是可能对俄罗斯原产金属实施制裁。



俄罗斯供应可能中断



随着俄罗斯和乌克兰之间的开始,包括镍在内的俄罗斯出口商品进入市场的问题变得更加复杂。大部分有色金属是根据长期合同出售的,通常在10月至11月重新谈判到明年。在这一年中,考虑到该公司在金属市场的重要份额,《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的客户基本上履行了他们的合同义务,尽管物流链的中断导致了未销售产品的库存积累,该公司在今年1月至6月的新闻稿中说。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司2022年上半年生产的精炼镍产量与去年同期持平(8.3万吨),尽管在生产恢复的背景下预计会有所增长。



到了年底,情况变得更加紧张,尽管《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司及其产品不是美国和欧盟制裁的目标。



“利用这种情况,我们的一些合作伙伴试图对现有合同的条款进行有利于自己的审查,试图减少未来时期的采购量,对自己施加这种特殊的自我制裁,最大限度地远离俄罗斯原产商品。我们向其他市场供货” 《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司总裁Vladimir Potanin 9月中旬说。公司正致力于通过摩洛哥丹吉尔港(Tanger Port)组织一个替代供应计划,将出口转向东方,尽管它更喜欢保持在欧盟和美国市场的地位,因为友好的俄罗斯国家利用这种情况购买折扣产品。





Igor Laikin 为Rough&Polished 提供