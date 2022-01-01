评审
Resolute Mining希望获得African Gold公司在马里项目的股份
Resolute Mining与African Gold签署协议，收购马里西南部的Syama Shear Zone项目。
2022年10月31日
GIA将于2023年1月2日推出数字钻石档案
从2023年1月2日星期二开始，GIA Diamond Dossier（GIA钻石档案）将以方便、安全和全数字格式提供。GIA的所有印刷报告将在2025年实现数字化。
GIA Diamond Dossier的数字报告将通过GIA应用程序（可用于Android和iOS设备）、GIA在线报告验证门户网站和该研究所的应用程序编程接口提供，该接口将报告数据集成到客户的业务材料中。这些报告的印刷本将不再印发。所有现有的GIA Diamond Dossier印刷报告仍然有效。
2022年10月26日
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司启动钯在绿色经济中的应用研究
Grachev说：“公司的转型风险之一是产品需求结构的变化。例如，放弃内燃机汽车可能会降低对钯的需求。为此，我们启动研发活动，寻找钯在新兴绿色经济领域的新应用。”。
2022年10月25日
“采掘业才女-2022”：获奖者
10月7日，俄罗斯联邦公共商会举行了庄严的颁奖仪式，授予"采掘业才女—2022"奖。该奖项由非营利组织ANO"促进采矿业妇女专业发展"（Women in Mining Russia—WIM）于2021年设立，该组织成立于2021年，由俄罗斯领先的矿业和冶金公司-Polymetal，«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司和Petropavlovsk的倡议。
2022年10月24日
2022年前三季度，以色列钻石出口增长25%
9月份以色列宝石贸易在四个主要贸易类别中的三个类别出现增长，钻石出口大幅下降。2022年9月，钻石净出口同比增长112%，达到4.2亿美元。2022年9月，钻石净进口增长近20%，达到2.56亿美元。钻石净出口下降48%，至9400万美元，而钻石净进口增长28%，至1.09亿美元。
2022年10月21日
Paul Zimnisky评论钻石和珠宝市场
行业分析师Paul Zimnisky指出，2021年下半年至2022年初，钻石市场出现供应短缺，2021年创纪录的天然钻石需求超过了新开采和现有储量。这一动态导致去年原石钻石价格上涨了30%以上。
然而，在今年早些时候供应链上的大量库存补充之后，全球经济不确定性和中国与疫情相关的新检疫措施随后导致对钻石的需求和价格下降。
尽管如此，钻石价格仍远高于流行病爆发前的水平，预计几十年来生产成本的高通货膨胀，加上对俄罗斯钻石全球贸易的限制，将支撑明年的钻石价格。
Zimnisky解释说，消费者不应该期望在这个节日期间天然钻石折扣，因为珠宝商没有大量的库存过剩，尽管该行业的库存状况应该比去年好。
“不管怎么说，钻石和黄金公司今年的生产成本飙升，因为从劳动力到燃料、耗材和保险，在某些情况下都上涨了两位数。这种成本的增加是通过供应链转移的。Zimnisky说道。
在零售业方面，“珠宝，特别是贵金属和宝石，历史上在高通胀的情况下表现相对良好，我相信这将使钻石和珠宝作为一个类别在这个节日季节超越预期。他补充道。
“如果我们看到这个节日季节的需求与去年的需求保持一致，这将结束该行业另一个非常强劲的一年，特别是考虑到外部因素，” Zimnisky总结道。
Alex Shishlo 为Rough&Polished提供