Paul Zimnisky评论钻石和珠宝市场

今天 分析

10月初，Zimnisky全球原石砖石价格指数（Zimnisky Global Rough Diamond Price）记录下的天然钻石价格从1月份的创纪录高点下跌了约10%。



行业分析师Paul Zimnisky指出，2021年下半年至2022年初，钻石市场出现供应短缺，2021年创纪录的天然钻石需求超过了新开采和现有储量。这一动态导致去年原石钻石价格上涨了30%以上。



然而，在今年早些时候供应链上的大量库存补充之后，全球经济不确定性和中国与疫情相关的新检疫措施随后导致对钻石的需求和价格下降。



尽管如此，钻石价格仍远高于流行病爆发前的水平，预计几十年来生产成本的高通货膨胀，加上对俄罗斯钻石全球贸易的限制，将支撑明年的钻石价格。





Zimnisky解释说，消费者不应该期望在这个节日期间天然钻石折扣，因为珠宝商没有大量的库存过剩，尽管该行业的库存状况应该比去年好。



“不管怎么说，钻石和黄金公司今年的生产成本飙升，因为从劳动力到燃料、耗材和保险，在某些情况下都上涨了两位数。这种成本的增加是通过供应链转移的。Zimnisky说道。



在零售业方面，“珠宝，特别是贵金属和宝石，历史上在高通胀的情况下表现相对良好，我相信这将使钻石和珠宝作为一个类别在这个节日季节超越预期。他补充道。



“如果我们看到这个节日季节的需求与去年的需求保持一致，这将结束该行业另一个非常强劲的一年，特别是考虑到外部因素，” Zimnisky总结道。



Alex Shishlo 为Rough&Polished提供





