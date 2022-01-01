2022年Petra公司向政府支付更多税款

今天 分析

Petra Diamonds公司是伦敦证券交易所（London Stock Exchange）主要市场的成员，在2022财年向政府支付了6450万美元，高于一年前的2440万美元。

公司表示，支付的主要形式是公司税、特许权使用费、基础设施投资、采矿许可费和其他许可费。



Petra向南非政府支付了5040万美元，而坦桑尼亚政府为1460万美元，英国政府为549000美元。



在南非和坦桑尼亚，Petra公司支付了大部分工资税，其次是特许权使用费和公司税。



Petra拥有多元化的资产组合，包括南非三个地下矿（Finch，Cullinan和Coffifonteine）和坦桑尼亚一个露天矿（Williamson）的股份。



Matthew Nyaungua，津巴布韦Rough&Polished非洲部主编



