俄罗斯财政部预测钻石价格将上涨

俄财政部认为，钻石投资前景看好，其价值将上升，并抵御通胀上升。据M24.ru网站报道，俄罗斯财政部副部长阿列克谢·莫伊塞耶夫（Alexey Moiseev）表示。
他说，与其他工具相比，买卖价格的差异将确保钻石投资具有吸引力。他强调，货币的非现金投资是“静态的”，外汇存款条件不会改善，现金的资本密集度相当低。
“钻石是一种资本密集型的储蓄品。对于一种投资商品来说，了解一个人不仅可以以接近市场的价格购买，而且可以以接近市场的价格出售是非常重要的。因此，“ALROSA”将确保买卖价格之间的竞争利差，这将使投资与其他同类产品相比具有吸引力，“Moiseev说道。
早些时候，证券市场专家Valery Yemelyanov表示，在取消黄金和钻石的增值税后，俄罗斯人发现了新的工具，可以取代外汇存款。提出了两种购买投资钻石的方法：大石头和切割小石头。
正如专家所解释的那样，钻石是一种“反复”的工具：颜色、光泽、透明度甚至世界时尚都会影响价格的波动。它往往是相反的。此外，矿井的新鲜切片质量不可预测。专家指出，对于投资者来说，这是一个可疑的故事。
Alex Schiller为 Rough&Polished提供
评审
“采掘业才女-2022”：获奖者
10月7日，俄罗斯联邦公共商会举行了庄严的颁奖仪式，授予"采掘业才女—2022"奖。该奖项由非营利组织ANO"促进采矿业妇女专业发展"（Women in Mining Russia—WIM）于2021年设立，该组织成立于2021年，由俄罗斯领先的矿业和冶金公司-Polymetal，«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司和Petropavlovsk的倡议。
昨天
2022年前三季度，以色列钻石出口增长25%
9月份以色列宝石贸易在四个主要贸易类别中的三个类别出现增长，钻石出口大幅下降。2022年9月，钻石净出口同比增长112%，达到4.2亿美元。2022年9月，钻石净进口增长近20%，达到2.56亿美元。钻石净出口下降48%，至9400万美元，而钻石净进口增长28%，至1.09亿美元。
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«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司–可持续发展评级领导者
公司的社会支出——工资、税收和慈善——占总收入的38.2%。这一数字是业内最高的，基于AK&M对48家公司的广泛数据分析。
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«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司副总裁Andrey Grachev在摩尔曼斯克举行的“土著人民可持续发展公私伙伴关系”国际论坛期间接受《俄罗斯报》采访时谈到了支持北方土著人民的计划，他强调，该公司在创建该公司时确定的第一个标准是：这就是“没有我们就没有我们”的原则。
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钻石大亨赢得莱索托立法选举
这位没有政治经验的钻石大亨在莱索托的立法选举中获得了最多的选票，这让该国的政治机构大为惊讶。
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