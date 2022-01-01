俄罗斯财政部预测钻石价格将上涨

今天 分析

俄财政部认为，钻石投资前景看好，其价值将上升，并抵御通胀上升。据M24.ru网站报道，俄罗斯财政部副部长阿列克谢·莫伊塞耶夫（Alexey Moiseev）表示。



他说，与其他工具相比，买卖价格的差异将确保钻石投资具有吸引力。他强调，货币的非现金投资是“静态的”，外汇存款条件不会改善，现金的资本密集度相当低。



“钻石是一种资本密集型的储蓄品。对于一种投资商品来说，了解一个人不仅可以以接近市场的价格购买，而且可以以接近市场的价格出售是非常重要的。因此，“ALROSA”将确保买卖价格之间的竞争利差，这将使投资与其他同类产品相比具有吸引力，“Moiseev说道。



早些时候，证券市场专家Valery Yemelyanov表示，在取消黄金和钻石的增值税后，俄罗斯人发现了新的工具，可以取代外汇存款。提出了两种购买投资钻石的方法：大石头和切割小石头。



正如专家所解释的那样，钻石是一种“反复”的工具：颜色、光泽、透明度甚至世界时尚都会影响价格的波动。它往往是相反的。此外，矿井的新鲜切片质量不可预测。专家指出，对于投资者来说，这是一个可疑的故事。



Alex Schiller为 Rough&Polished提供





