津巴布韦要求以精炼金属形式支付特许权使用费

今天 分析

津巴布韦政府要求支付钻石、黄金和白金的特许权使用费，而不是现金，因为它希望增加其矿产储备。



“从今年10月开始，政府要求部分特许权使用费作为实际的精炼产品，”总统Emmerson Mnangagwa在《The Sunday Mail星期日邮报》专栏中写道。



他补充说：“我们既不能作为现政府，也不能作为现一代人浪费地开采和管理不可再生资源，而不关心已经出生和将来出生的几代人！



彭博社（Bloomberg）最近援引财政部长乔治·古瓦马坦加（George Guvamatanga）的话说，财政部在给矿业部的一封信中表示，财政部担心该国没有政府的贵金属储备，“这是一个值得信任的来源他们不承担信用风险或交易对手违约的风险。”



矿业部副部长Polite Kambambura上周也表示，他们正在与矿业公司进行磋商。



“财政部的整个想法是，希望保持特许权使用费的价值，”他说道。



目前尚不清楚矿业公司是否同意这一举措，因为媒体的询问没有得到回应。



津巴布韦拥有世界第三大铂金储量。



目前，该国的铂金由Impala Platinum和Anglo American Platinum公司生产，钻石由Anjin、RZM Murowa和Zimbabwe Consolidated Diamond Company公司生产。



其中包括Caledonia、Rio Zim、Freda Rebecca和Metallon Corporation公司。



Matthew Nyaungua，津巴布韦Rough&Polished非洲部主编





