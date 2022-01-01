«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司董事会主席Andrey Bugrov：公司支持北方原住民的计划是针对他们的实际需要

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«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司董事会主席Andrey Bugrov在摩尔曼斯克举行的“原住民可持续发展公私伙伴关系”国际论坛上接受《俄罗斯报》采访时说，«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司的方案是根据北方原住民的实际需要和要求制定的。



“因此，我们与大多数泰米尔社区进行了磋商，并收集了他们的需求。需要的是建造一个冷藏设施来储存鹿肉、鱼和野生动物，在一个村庄里建立一个俱乐部，支持手工艺品。这些需求是这些社区价值链的一部分，实际上有助于他们创造附加值。这不仅仅是礼物形式的帮助，而是可以用于生产目的并带来好处的东西。他补充道。



Andrey Bugrov说，该计划预计到2024年，其资金总额为20亿卢布，下一步应该继续和扩大。“我们正在与社区直接互动，”他继续说。在我们极地分部的领导下，成立了一个土著社区理事会，其中包括许多社区。我们希望，该理事会将有助于协调这些社区今后的需求。对于没有加入安理会的社区，必须与他们进行双边沟通，以了解他们的需求。最后，我们在乌斯特阿瓦姆和沃洛昌卡的两个村庄建造了房屋。家庭搬到那里，改善了他们的生活条件。今年9月，在沃洛昌卡的六栋房子被出租。



他说，这项工作的关键是确定诺尔镍业公司援助的优先次序，集中注意最迫切的需要，并随着方案的发展和社区的需要，扩大财政援助的范围和扩大各种倡议的范围。



我认为，这方面的发展将是可能的，因为主要任务是支持原住民，他们的生活和经济方式相当困难和复杂，位于难以到达的地区。公司必须保护和支持他们的传统生活方式。Andrey Bugrov最后强调。



公司信息



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司是一家多元化的采矿和冶金公司，是全球最大的钯和高品位镍生产商，也是全球领先的铂、钴、铜和铑生产商。 公司还生产银、金、铱、钌、硒、碲、硫等产品。



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司的生产部门位于俄罗斯的诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔湖地区以及芬兰。



在俄罗斯，公司股票获准在莫斯科和圣彼得堡证券交易所交易，美国存托凭证获准在圣彼得堡证券交易所交易。



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司全力支持联合国 2030 年可持续发展议程和联合国可持续发展目标。对于公司而言，坚持可持续发展和企业社会责任原则是有效开展运营和业务发展的重要组成部分。«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司不断改进其在环境保护、人权保护、工业安全和劳动保护、环境影响评估、生物多样性保护等领域的活动。 2215 亿卢布——2021 年与可持续发展目标相关的项目的支出金额。



Vladimir Malahov, Rough&Polished





