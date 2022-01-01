Petra公司完成了2022金融年生产计划

Petra Diamonds公司在2022财年生产了340万克拉钻石，符合预期，收入增长44%，达到创纪录的5.852亿美元。
公司董事会主席Peter Hill表示，由于强劲的收入增长和盈利措施，税前利润、利息、折旧和摊销前利润(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization - EBITDA)增长了一倍多，达到2.649亿美元，息税折旧摊销前利润率为45%。
他表示，Petra公司的每股收益（Earnings per Share，EPS）跃升219%，至创纪录的42.93美分，弥补了去年的亏损。
公司经营活动的现金流增长了91%，达到2.3亿美元。
“我们正在收获我们关注资金的果实，” Hill说道。
Petra公司年底的合并净债务为4060万美元，比去年的2.282亿美元下降82%。
Hill表示，由于疫情后需求恢复，特别是在2021/22年假期期间，钻石市场状况明显改善，促使可比钻石价格同比上涨41.5%。
“与关闭矿井或将采矿从采石场转移到地下矿井有关的全球生产限制仍在继续，并强化了结构性供应短缺，预计这种短缺将持续一段时间，”他说道。
他补充说：“尽管乌克兰当前冲突的后果导致全球经济环境艰难，但迄今为止钻石价格保持稳定。”
Matthew Nyaungua，津巴布韦Rough&Polished非洲部主编
评审
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司–可持续发展评级领导者
公司的社会支出——工资、税收和慈善——占总收入的38.2%。这一数字是业内最高的，基于AK&M对48家公司的广泛数据分析。
今天
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司副总裁Andre Grachev谈支持北方土著人民方案
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司副总裁Andrey Grachev在摩尔曼斯克举行的“土著人民可持续发展公私伙伴关系”国际论坛期间接受《俄罗斯报》采访时谈到了支持北方土著人民的计划，他强调，该公司在创建该公司时确定的第一个标准是：这就是“没有我们就没有我们”的原则。
今天
钻石大亨赢得莱索托立法选举
这位没有政治经验的钻石大亨在莱索托的立法选举中获得了最多的选票，这让该国的政治机构大为惊讶。
昨天
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司公布获得债券持有人同意程序的结果
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司（一下简称“Norilsk Nickel”或“借款人”）宣布其单独的债券持有人会议（“第一次会议”）的结果，涉及金额为 1,000,000,000 美元的未偿个人债券发行，将于 2022 年到期，以及票面年利率6.625%，2023年到期的10亿美元债券，年利率4.10%，2024年到期的750,000,000美元债券，年票利率3.375%， 500,000,000 美元于 2025 年到期，票面利率为每年 2.55% 的债券，500,000,000...
2022年9月20日
Vipul Shah 成为 GJEPC 主席
2022年9月15日