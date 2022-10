Petra公司完成了2022金融年生产计划

今天 分析

Petra Diamonds公司在2022财年生产了340万克拉钻石,符合预期,收入增长44%,达到创纪录的5.852亿美元。



公司董事会主席Peter Hill表示,由于强劲的收入增长和盈利措施,税前利润、利息、折旧和摊销前利润(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization - EBITDA)增长了一倍多,达到2.649亿美元,息税折旧摊销前利润率为45%。



他表示,Petra公司的每股收益(Earnings per Share,EPS)跃升219%,至创纪录的42.93美分,弥补了去年的亏损。

公司经营活动的现金流增长了91%,达到2.3亿美元。



“我们正在收获我们关注资金的果实,” Hill说道。

Petra公司年底的合并净债务为4060万美元,比去年的2.282亿美元下降82%。



Hill表示,由于疫情后需求恢复,特别是在2021/22年假期期间,钻石市场状况明显改善,促使可比钻石价格同比上涨41.5%。



“与关闭矿井或将采矿从采石场转移到地下矿井有关的全球生产限制仍在继续,并强化了结构性供应短缺,预计这种短缺将持续一段时间,”他说道。



他补充说:“尽管乌克兰当前冲突的后果导致全球经济环境艰难,但迄今为止钻石价格保持稳定。”



Matthew Nyaungua,津巴布韦Rough&Polished非洲部主编