Anglo-American任命De Beers新任首席执行官兼联席主席

今天 分析

Anglo-American已任命Al Cook为De Beers Group的首席执行官，该集团由Anglo-American持有85％的股份。 Al Cook从2023开始取代Bruce Cleaver。



De Beers Group表示，Cleaver被任命为De Beers的联席主席。



De Beers董事长兼Anglo-American首席执行官Duncan Wanblad表示，Cook拥有超过25年的国际领导经验，主要来自BP和Equinor。



“我相信Al的多学科战略技能以及坚定的个人信念和价值观非常适合De Beers的模式，De Beers是一家国际业务，涵盖了从勘探和采矿到邦德街和麦迪逊大道销售的大部分频谱，”他说道。



Wanblad表示，克利弗出色地领导了De Beers，发展了公司的战略愿景，并确保消费者购买钻石首饰的愿望将成为从生产到销售整个链的决策基础，同时他领导了安全变革，以确保工作人员的安全和福祉被视为优先事项和共同责任。



“他成功地领导了De Beers在过去六年中发生的重大变化，包括引入技术，以确保消费者钻石的原产地，”他说道。



Cook说，他很高兴能向De Beers的东道国及其社会传播其持久的经济、社会和环境价值观。



“我深刻认识到De Beers负责任采矿方法的重要性，特别是在博茨瓦纳，纳米比亚和南非，”他说。我们有责任与钻石行业合作，实现钻石带来的真诚希望。



Matthew Nyaungua，津巴布韦Rough&Polished非洲部主编





