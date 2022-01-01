«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司考虑建立自己的出口船队

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世界上最大的钯和优质镍生产商«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司正在考虑组建自己的船队，以确保其产品出口。据塔斯社报道，公司物流部主任拉维尔·纳西布洛夫（Ravil Nasybullov）在全俄海事大会上说。



“我不排除我们几乎所有的产品都将以某种方式转向亚洲市场，因此，我们将不得不增加运输能力。<...>作为一家公司，我们正在认真考虑建立自己的出口船队，这将使我们能够保证产品的出口。船队也可能被使用，因为它是一支通用集装箱船队，可以从亚洲市场进口产品。



Nasybullov指出，此前公司在吸引来自欧洲地区的船只方面没有遇到任何问题。

«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司是一家多元化的采矿和冶金公司。诺里尔斯克镍业集团的生产部门位于俄罗斯诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔地区以及芬兰。



Alex Shislo为Rough&Polished提供





