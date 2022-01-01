评审
GIA将于2023年1月2日推出数字钻石档案
从2023年1月2日星期二开始，GIA Diamond Dossier（GIA钻石档案）将以方便、安全和全数字格式提供。GIA的所有印刷报告将在2025年实现数字化。
GIA Diamond Dossier的数字报告将通过GIA应用程序（可用于Android和iOS设备）、GIA在线报告验证门户网站和该研究所的应用程序编程接口提供，该接口将报告数据集成到客户的业务材料中。这些报告的印刷本将不再印发。所有现有的GIA Diamond Dossier印刷报告仍然有效。
昨天
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司启动钯在绿色经济中的应用研究
Grachev说：“公司的转型风险之一是产品需求结构的变化。例如，放弃内燃机汽车可能会降低对钯的需求。为此，我们启动研发活动，寻找钯在新兴绿色经济领域的新应用。”。
2022年10月25日
“采掘业才女-2022”：获奖者
10月7日，俄罗斯联邦公共商会举行了庄严的颁奖仪式，授予"采掘业才女—2022"奖。该奖项由非营利组织ANO"促进采矿业妇女专业发展"（Women in Mining Russia—WIM）于2021年设立，该组织成立于2021年，由俄罗斯领先的矿业和冶金公司-Polymetal，«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司和Petropavlovsk的倡议。
2022年10月24日
2022年前三季度，以色列钻石出口增长25%
9月份以色列宝石贸易在四个主要贸易类别中的三个类别出现增长，钻石出口大幅下降。2022年9月，钻石净出口同比增长112%，达到4.2亿美元。2022年9月，钻石净进口增长近20%，达到2.56亿美元。钻石净出口下降48%，至9400万美元，而钻石净进口增长28%，至1.09亿美元。
2022年10月21日
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司–可持续发展评级领导者
公司的社会支出——工资、税收和慈善——占总收入的38.2%。这一数字是业内最高的，基于AK&M对48家公司的广泛数据分析。
2022年10月20日
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司考虑建立自己的出口船队
“我不排除我们几乎所有的产品都将以某种方式转向亚洲市场，因此，我们将不得不增加运输能力。<...>作为一家公司，我们正在认真考虑建立自己的出口船队，这将使我们能够保证产品的出口。船队也可能被使用，因为它是一支通用集装箱船队，可以从亚洲市场进口产品。
Nasybullov指出，此前公司在吸引来自欧洲地区的船只方面没有遇到任何问题。
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司是一家多元化的采矿和冶金公司。诺里尔斯克镍业集团的生产部门位于俄罗斯诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔地区以及芬兰。
Alex Shislo为Rough&Polished提供