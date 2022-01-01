关于实施ESG活动的公共讨论的重要性，反映«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司政策和政策声明中

今天 分析

ESG的环境、社会和企业治理理念鼓励企业进行战略性思考和长期规划。关键利益攸关方包括公司员工和当地居民、买家、投资者、社区组织和整个国家。这是对一家致力于长期可持续发展的现代公司来说，ESG是什么最简单、最清晰、最清晰的解释。



这个概念来自欧洲，对俄罗斯公司来说是一个新的发展愿景。对这一问题的研究表明，ESG对公司本身有很多好处，它的出现是时间和经济状况的有机决定因素。大公司在世界经济地图上的价值，正是通过转变为全面的任务感知和整体愿景，当公司与周围的世界团结在一起时，才得以增强。ESG的概念是基于欧洲和世界主要公司遵循的道德原则。俄罗斯公司通过在其管理和发展中遵守和实施ESG标准，也与他们处于同一水平。



公司将其发展指标与竞争对手进行比较，遵守国际标准的要求，从而提高其在世界经济地图上的地位。确定并实施了可能的改进领域：制定了10年或20年的长期目标。这些计划从六个方面考虑环境和气候变化问题：气候变化、空气、水、尾矿和废物、土壤和生物多样性。实现目标的计划更加详细，报告更加透明。结果开始不仅存在于纸面上，也存在于现实中。



每年公司都会讨论ESG活动的实施情况，这些活动反映在公司政策和政策声明中。



其中包括：气候变化政策、生物多样性政策声明、水资源管理政策声明、尾矿池管理政策、人权政策、负责任供应商政策和供应商公司行为守则的最新版本，以及与利益相关者互动的政策。



在公司所在地区和联邦一级讨论这些概念文件的目的是收集不同利益相关者群体的意见和建议，以满足公众的期望，并有效规划新政策的实施，随后将其纳入公司文化和实践。



这种讨论有助于优化公司的活动，以实现ESG政策和可持续发展，并防止对环境和社会的不利影响。



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司是一家俄罗斯矿业和冶金公司，也是世界上最大的镍和钯生产商。«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司业务对俄罗斯经济的价值是毋庸置疑的。每个人都明白，这些金属不仅稀有且有价值，而且还用于不同的生产领域。



有意识地将ESG概念纳入其管理和生产政策，表明«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司对长期发展感兴趣。任何变化、重组或转型都可能在最初的变化阶段造成动荡，并导致经济指标略有下降，但从长远来看，这将加强公司并使其在未来几年蓬勃发展。



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司制定了2030年远景发展目标。预计这些目标的实现将确保«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司在全球的领导地位。



环境和气候变化政策提供了遵守公司环境责任的最佳实践。在制定该战略的框架内，确定了详细阐述的前瞻性方案：废物平衡及其处置、石膏使用方案。



公司治理也发生了变化：重组了支持流程的组织结构，实施了2021-2023年的长期激励体系。新的管理流程正在实施，报告正在发生变化，与ICMM、IRMA要求相关的变化正在实施，TCFD和GHG协议的报告标准正在得到遵守。

«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司与公共、环境和自然保护组织以及区域保护区的代表就公司的ESG政策举行公开听证会。



在会议上，公司提出了环境、社会和公司治理领域的工作计划。通过这种方式，诺尔镍公司获得反馈，并能够对收到的信息作出反应，以消除对该公司的无理批评，表明它的公开性。



通过这种讨论，当居民和社区组织意识到任何问题都可以公开讨论时，公司的信誉就会提高。此外，该协会还认为，«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司有兴趣保护其所在地区的环境健康。



在活动期间，与会者将收到各种文件：«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司2031年环境和气候变化战略、预防计划或公司投诉机制草案。随时提供调查问卷。



公司强调，«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司的所有业务区域都很重要，并确保水、空气和动植物的清洁。 “我们的目标是自然与人的和平共处。毫无疑问，任何人类生产活动都会对环境产生影响，但我们的任务是确保这些影响不会产生负面影响，” «Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司环境副总裁Stanislav Seleznev在2022年6月的一次公开听证会上说。



对公司政策的公开讨论是EGS领域关键活动清单中的第一个。类似的会议在摩尔曼斯克举行过，并计划在诺里尔斯克和赤塔举行。



“公开讨论是一系列旨在向公众通报公司计划的经济活动和其他活动及其对环境的潜在影响的活动，以确定公众偏好并将其纳入影响评估过程。“熊溪”工程部代理总经理Anna Popovich解释说：“评估材料的最终版本用于准备证明文件，并作为其组成部分提交给国家环境评估。”。



每次计划建设新设施或扩建现有设施时，都会进行公开讨论。例如，该项目涉及建设一条新的天然气管道。可规划建设多个配套设施：全长17公里以上的天然气管道、全长21.5公里的输电线路、两座总额定容量55兆瓦以上的主降压变电站和总容量30兆瓦的模块化燃气热水锅炉房，以及一座矿井水抽净化综合设施。项目的目标是使该公司达到每年900万吨的最高产量。在进行工程之前，形成听证会通知，与该地区的居民讨论建设问题。



听证会是公开的，地点是事先通知的，所有有兴趣的居民都可以参加正在实施的项目的技术解决方案的公开讨论。



从2021年到2022年，共举行了19次公众听证会。讨论的议题包括：



公开讨论国家环境评估（项目文件）：“NMZ。KS-1.生产能力为4万吨立方米/小时的VRU基本建设。应用真空短周期吸附”，包括初步的环境影响评价材料.



关于环境评估对象“企业“统一仓库经济”TMIO基地TPC-1的公共讨论。建设有色金属废料处理车间的设施，包括环境影响评估的初步材料。



生态评估对象“十月矿山综合开发”的公众讨论。表面充填复合物第2号（PZK2）”，包括初步的环境影响评估材料。



关于«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司项目文件的公开讨论。极地分支。铜厂。二氧化硫的回收。现有网络。代码：MR-UDS（KP-SP），包括初步环境影响评估材料、调查问卷。



关于«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司项目文件的公开讨论。极地分公司。铜厂。二氧化硫的回收。14号和15号铁路：编号：MZ-UDS（KP-SP），包括初步环境影响评估材料、调查问卷。



关于«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司项目文件的公开讨论。极地分公司。铜厂。二氧化硫的回收。供热系统。代码：MR-UDS（KP-SP），包括初步环境影响评估材料、调查问卷。



关于«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司项目文件的公开讨论。极地分公司。铜厂。二氧化硫的回收。热回收系统。代码：MR-UDS（KP-SP），包括初步环境影响评估材料、调查问卷。



关于«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司项目文件的公开讨论。极地分公司。铜厂。二氧化硫的回收。硫酸生产。代码：MR-UDS（KP-SP），包括初步环境影响评估材料、调查问卷。



关于国家环境评估对象的公开讨论：«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司项目文件。“科拉MMC”。“焙烧-浸出-电萃取”综合设施建设.第二期施工.原料制备.包括环境影响评估的初步材料.



关于国家环境评估对象的公共讨论：«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司项目文件。“科拉MMC”。费恩斯坦分局的建设。三期建设阶段。现场网络”，包括初步环境影响评估材料。



关于国家环境评估对象的公共讨论：«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司项目文件。“科拉MMC”。费恩斯坦分局的建设。四期建设阶段。主要生产设施”，包括初步的环境影响评估材料。



国家环境评估项目的公开讨论（项目文件）：“卫生部。从1号制氧站接收氧气的技术改造”，包括环境影响评估的初步材料。



关于国家环境评估对象的公共讨论：«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司项目文件。“科拉MMC”。费恩斯坦分局的建设。一期建设阶段。ABC。集装箱场地”，包括初步的环境影响评估材料。



关于国家环境评估对象的公共讨论：«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司项目文件。“科拉MMC”。“焙烧-浸出-电萃取”综合体的建设。一期建设阶段。行政生活楼、集装箱场地”，包括初步环境影响评估材料。



在每次会议之前，应事先公布讨论的地点和时间。



每一次听证会都是根据1995年11月23日的俄罗斯联邦法律举行的。第174-FZ号“关于环境评估”，俄罗斯自然资源部2020年12月1日第999号命令批准的环境影响评估材料要求。



所提供的信息都由«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司（“Norilsk Nickel”或“NN”）在撰写本文数据。



V.E.Koptev-Dvornikov，教授。为Rough&Polished提供

