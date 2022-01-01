Fura Gems公司推出"ESTRELA DE FURA” — 迄今发现的世界最大宝石级红宝石

总部位于阿联酋迪拜的彩色宝石开采公司Fura Gems公司在莫桑比克开采了一颗极其罕见的、呈现鲜艳红色的红宝石，原石重101克拉。2022年9月15日，公司在阿联酋迪拜多种商品交易中心(DMCC)主持的活动中，于迪拜钻石交易所举行了全球揭幕仪式。
这颗被称为Estrela de FURA（葡萄牙语：FURA之星）的101克拉莫桑比克宝石是无与伦比的。其鲜艳的红色色彩、荧光和净度都极为罕见。
几个世纪以来，缅甸摩谷(Mogok)一直是最佳红宝石的代名词。如今，Estrela de FURA将莫桑比克聚焦成为优质红宝石的来源。近期的科学探索揭示了其宝石矿床的真实年龄，莫桑比克的红宝石比缅甸的红宝石要早4.75亿年。
Fura Gems的创始人兼首席执行官Dev Shetty介绍：“我们对发现Estrela de FURA感到无比激动，这是迄今为止开采的世界上最大的宝石级红宝石。通过两年多的生产，Fura已经证明其在莫桑比克的红宝石矿是一处世界级的矿藏。这一发现是史无前例的，对我们Fura Gems公司和莫桑比克来说是一个荣耀的时刻。我们为自己是一家进步的、可持续发展的公司而感到自豪，我们使用最先进的技术在彩色宝石开采业中树立了基准。我要感谢莫桑比克政府的支持，以及团队的努力”。
DMCC执行主席兼首席执行官Ahmed Bin Sulayem表明：“DMCC在巩固阿联酋作为全球贸易中心的地位方面发挥了重要作用，特别是在宝石方面。我们很荣幸能与Fura合作，在迪拜钻石交易所揭开世界上最大的宝石级红宝石的面纱，再次证明了迪拜在全球宝石行业中的关键作用。”
Gübelin（古柏林）宝石鉴定所的董事总经理Daniel Nyfeler博士评论道：“ Estrela de FURA红宝石一旦以适当的比例进行完全和适当的刻面，很可能产生浓郁、饱和的红色。大多数红宝石，包括来自缅甸的红宝石，达到5克拉以上的尺寸时，往往会有相当多的内含物。与之相比，这颗红宝石相对不存在肉眼可见的内含物。考虑到其非常大的尺寸，这颗红宝石鲜艳的红色和净度特性使其具有非凡的潜力，可望成为有史以来最大的高质量刻面红宝石之一。”
GRS GemResearch Swisslab的所有者和首席执行官A. Peretti博士认为：“作为GRS鉴定所30多年来的常务主任，我观察到了一些来自不同产地的最重要和最美丽的宝石。我终于遇到了职业生涯中检测过的最具影响力和最有潜力的宝石，这是一颗来自Fura的莫桑比克矿场的瑰丽红宝石原石，超过101克拉。这颗红宝石呈现通常是缅甸经典矿区摩谷(Mogok)才会有的特征。它拥有荧光和鲜艳的红色，甚至在净度方面也很出色。Estrela de FURA有可能创下新的世界纪录，成为迄今为止发现的最优质的宝石级红宝石，经过切磨后的尺寸将超过50克拉。”
虽然较大尺寸的红宝石存在于世界各地的少数收藏品中，但它们是具有明显杂质或低切磨成品率的标本或展示品，并不视为与101克拉的Estrela de FURA红宝石同级别的宝石级晶体。
这颗Estrela de FURA红宝石将在迪拜展示一个月，期间仅接受预约，此后将在10月进行非公开拍卖。
Fura Gems将把销售额的2%用于成立Fura培训学院，以支持其在莫桑比克有运营活动的社区。主要目标是促进当地居民获得合格的教育和技术培训，包括采矿、木工、工程和农业等不同行业，为他们提供可持续的收入。
101克拉Estrela de FURA（Fura之光）红宝石。（图片由Fura Gems提供）
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