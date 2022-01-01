«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司公布获得债券持有人同意程序

2022年9月21日 分析

诺里尔斯克改造计划下的首批两座九层单体建筑将于2024年底建成。建设工作由项目办公室负责实施，以落实北极地区«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍分公司发展综合措施。部门与地区和城市当局一起协调公司资助的所有翻新活动的实施。



住房客户是诺里尔斯克的管理部门。 根据联邦、地区、市政当局和«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司于 2021 年 2 月签署的四方互动与合作协议进行建设，以实施到 2035 年的诺里尔斯克社会经济发展综合措施。该计划的总成本估计为 1200 亿卢布，其中三分之二 - 813 亿卢布。 - 由«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司突出提供。



克拉斯诺亚尔斯克的承包商 《SK Grad 》于 2022 年 4 月开工，第一批房屋正在建造已开始改造，工程造价近 20 亿卢布。在选择建造第一批房屋的承包商之前，该公司、诺里尔斯克市政府和克拉斯诺亚尔斯克边疆区建设部进行了大规模的联合工作。在克拉斯诺亚尔斯克，为区域开发商举行了几次演讲，随后是有兴趣公司参与的竞争程序。



据«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司极地部门资产开发副主任 Sergei Tkachenko 称，承包商《 SK Grad 》已经在极北地区进行了测试：它在泰米尔、埃文基亚、苏尔古特等难以到达的地方建造了重要的社会设施，在千岛群岛和堪察加半岛。«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司一直试图让该地区的代表参与其项目。 在诺里尔斯克，建筑公司《 SK Grad 》对税务检查大楼进行了维修，如今它是一座现代化的良好建筑。 在该地区的北部——这些是鄂温克和泰米尔——她在偏远的定居点建造了学校、幼儿园，人们乘坐直升机在那里运送，建筑材料在冬天通过苔原运输，这对承包商来说是一个很好的考验， ”特卡琴科强调。





“经验使我们能够应对这样的数量，”诺里尔斯克《 SK Grad 》建筑公司的代表 Alexander Bochkun 证实。 - 诺里尔斯克的主要特点是物流，所以我们的任务是带来建设所需的材料和所有设备。 我们已经准备好施工现场。 今天，进一步加强基础和建立现有桩的过程正在进行中。 今年11-12月，我们将完成一个周期。”



这些房屋将建在已经过强度测试的现有桩上。 建筑商进行了多次测试，并确认这些桩符合所有安全要求。



因此，到 2024 年 12 月，诺里尔斯克将收到两套全新的一居室和两居室公寓。 这些房屋总共将有184套公寓。房屋的领土将：提供一个儿童游乐场、一个成人游乐场、两个运动场和停车位。 客户将处理住房的分配。在诺里尔斯克的行政管理楼中，这些公寓主要是为了搬迁家庭从破旧和破旧的住房。



2023年，附近将出现另一个建筑工地。 一所可容纳1100名学生的现代化创新学校的建设将在附近开始。



地区的大型建设项目将继续为极地州立大学的学生提供校园项目。 该公司将在近 15,000 平方米的地块上建造这座建筑。 除了翻新计划的成本外，诺里尔斯克镍业还为该项目分配了额外的资金。 校园的设计即将开始。



在不久的将来，该公司在改造计划下的其他项目包括在奥加内尔建造住房。 在那里，在一块 12 公顷的土地上，已经开始进行土地调查，以建造八栋房屋、一所幼儿园和一所学校。 承包商已经开始准备建筑和规划解决方案。



公司信息



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司是一家多元化的采矿和冶金公司，是全球最大的钯和高品位镍生产商，也是全球领先的铂、钴、铜和铑生产商。 公司还生产银、金、铱、钌、硒、碲、硫等产品。



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司的生产部门位于俄罗斯的诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔湖地区以及芬兰。



在俄罗斯，公司股票获准在莫斯科和圣彼得堡证券交易所交易，美国存托凭证获准在圣彼得堡证券交易所交易。

«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司全力支持联合国 2030 年可持续发展议程和联合国可持续发展目标。对于公司而言，坚持可持续发展和企业社会责任原则是有效开展运营和业务发展的重要组成部分。«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司不断改进其在环境保护、人权保护、工业安全和劳动保护、环境影响评估、生物多样性保护等领域的活动。 2215 亿卢布——2021 年与可持续发展目标相关的项目的支出金额。



Vladimir Malakhov, Rough&polished提供





