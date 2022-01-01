Mountain Province山区省将在 9 月交易时段推出 151 克拉钻石

2022年9月19日 分析

Mountain Province Diamonds Inc.山区省钻石公司宣布即将出售来自加拿大西北地区 Gahcho Kué 矿的独特大尺寸彩色钻石。

一颗 151.6 克拉的超净度八面体钻石将与来自该公司加拿大钻石矿的 90 多颗高价值钻石一起出售。即将举行的拍卖代表了Mountain Province山区省最大的 10.8 克拉或以上的宝石级钻石供应。



“这颗重要的钻石是 Gacho Kuei 矿持续生产超大尺寸优质宝石的一个明显例子。这些宝石受到世界各地收藏家的高度追捧，不仅因为它们的美丽，而且越来越多地因为它们的加拿大原产地。 ”，——营销副总裁里德·麦基（Reid Mackie）评论道。



钻石将于 2022 年 9 月 5 日星期一至 2022 年 9 月 16 日星期五在比利时安特卫普的 Bonas Group 办事处举行的 Mountain Province 9 月交易时段进行。 报价还包括该公司的常规原石钻石系列。

Gacho Quay 矿位于加拿大北极圈的边缘。 自 2016 年底开始开采以来，该矿已被证明是大型宝石级钻石的持续来源。



Alex Shishlo 为提供 Rough&Polished



