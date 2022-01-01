Rosprirodnadzor 的员工在泰米尔营救一只受伤的北极熊

2022年9月9日 分析

9 月 3 日，这只受伤的动物在迪克森被发现。 决定从莫斯科动物园派兽医帮助《红皮书保护动物》。



在《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的积极参与下，迪克森在最短的时间内组织了一次救援行动。由于迅速采取行动，兽医从莫斯科被运送到村庄。 MMC 组织了动物的交付和临时安置在前药房所在地的鸟舍中。 《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司专家为进一步运输动物制作了一个笼子。 9 月 6 日，这只熊乘坐 NordStar 航班被送往莫斯科动物园接受治疗。



Vladimir Malakhov, Rough&Polished



