Rosprirodnadzor 的员工在泰米尔营救一只受伤的北极熊

9 月 3 日，这只受伤的动物在迪克森被发现。 决定从莫斯科动物园派兽医帮助《红皮书保护动物》。
在《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的积极参与下，迪克森在最短的时间内组织了一次救援行动。由于迅速采取行动，兽医从莫斯科被运送到村庄。 MMC 组织了动物的交付和临时安置在前药房所在地的鸟舍中。 《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司专家为进一步运输动物制作了一个笼子。 9 月 6 日，这只熊乘坐 NordStar 航班被送往莫斯科动物园接受治疗。
Vladimir Malakhov, Rough&Polished
评审
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司公布获得债券持有人同意程序的结果
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司（一下简称“Norilsk Nickel”或“借款人”）宣布其单独的债券持有人会议（“第一次会议”）的结果，涉及金额为 1,000,000,000 美元的未偿个人债券发行，将于 2022 年到期，以及票面年利率6.625%，2023年到期的10亿美元债券，年利率4.10%，2024年到期的750,000,000美元债券，年票利率3.375%， 500,000,000 美元于 2025 年到期，票面利率为每年 2.55% 的债券，500,000,000...
2022年9月20日
Vipul Shah 成为 GJEPC 主席
2022年9月15日
ALROSA 发布了 2021 年可持续发展报告
ALROSA 发布了年度可持续发展报告，披露了公司及其子公司 2019-2021 年期间的业绩。 在人力资本开发、环境保护、与存在区域的互动、劳动保护和工业安全以及公司治理领域。
2022年9月13日
Galileo Resources伽利略资源公司在津巴布韦发现了一些可能含有镍的区域
Galileo Resources伽利略资源公司在津巴布韦布拉瓦约(Bulawayo) 金矿项目的两个许可证下进行航空地球物理调查后，确定了许多可能含有镍的区域。
2022年9月12日
雅库特《Mir》矿床地下矿山建设项目将获得国家支持
9 月 6 日星期二，在第七届东方经济论坛期间，萨哈（雅库特）共和国领导人 Aisen Nikolaev 和 ALROSA 首席执行官 Sergey Ivanov 讨论了在《Mir》钻石矿床建造新地下矿井的计划，这是最大的钻石矿床之一。和世界上最著名的钻石矿床。
2022年9月9日