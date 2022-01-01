7 月香港珠宝销售额增长 28.3%

2022年9月14日 分析

据香港政府称，由于市场状况改善和消费者支出增加，7 月份香港的珠宝销售额进一步上升。根据香港政府统计处的数据，珠宝、手表和其他贵重礼品的零售额在 7 月份同比增长 28.3% 至约 5.18 亿美元。



从1月到7月，珠宝销售额下降 1.8% 至约 27.4 亿美元。7月份，零售总额增长4.1%，而1-7月份数据显示下降1.7%。

7 月份，由于劳动力市场状况改善，零售销售恢复了温和的同比增长，这支持了消费者支出。 与去年相比，较低的比较基数也导致销售额增加。



Aruna Gaitonde，Rough&Polished 亚洲部主编





