评审

«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司公布获得债券持有人同意程序的结果

«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司（一下简称“Norilsk Nickel”或“借款人”）宣布其单独的债券持有人会议（“第一次会议”）的结果，涉及金额为 1,000,000,000 美元的未偿个人债券发行，将于 2022 年到期，以及票面年利率6.625%，2023年到期的10亿美元债券，年利率4.10%，2024年到期的750,000,000美元债券，年票利率3.375%， 500,000,000 美元于 2025 年到期，票面利率为每年 2.55% 的债券，500,000,000...

2022年9月20日

Vipul Shah 成为 GJEPC 主席

2022年9月15日

ALROSA 发布了 2021 年可持续发展报告

ALROSA 发布了年度可持续发展报告，披露了公司及其子公司 2019-2021 年期间的业绩。 在人力资本开发、环境保护、与存在区域的互动、劳动保护和工业安全以及公司治理领域。

2022年9月13日

Galileo Resources伽利略资源公司在津巴布韦发现了一些可能含有镍的区域

Galileo Resources伽利略资源公司在津巴布韦布拉瓦约(Bulawayo) 金矿项目的两个许可证下进行航空地球物理调查后，确定了许多可能含有镍的区域。

2022年9月12日

雅库特《Mir》矿床地下矿山建设项目将获得国家支持

9 月 6 日星期二，在第七届东方经济论坛期间，萨哈（雅库特）共和国领导人 Aisen Nikolaev 和 ALROSA 首席执行官 Sergey Ivanov 讨论了在《Mir》钻石矿床建造新地下矿井的计划，这是最大的钻石矿床之一。和世界上最著名的钻石矿床。

2022年9月9日

Botswana Diamonds 博茨瓦纳钻石公司已获得在南非勘探金伯利岩的五年许可证

2022年9月12日
分析
Botswana Diamonds 博茨瓦纳钻石公司已获得勘探 Reivilo 地区的五年许可证，该地区在南非 Barkley West 附近有一个金伯利岩堆积区。

Barkley West 位于 Petra Diamonds 富矿的Finsch钻石矿东北约110公里处。
《我们对这次成功感到非常满意。 当这块土地最近挂牌出售时，我们立即申请了该地块》”首席执行官 John Teeling 说道。
他补充说：《Botswana Diamonds博茨瓦纳钻石公司的管理层早就意识到这处房产的钻石潜力，因此我们很高兴最终拥有这处有价值的房产，并期待在不久的将来向我们的股东通报最新进展》。
据了解，之前的许可持有人在 250 米半径范围内发现了 3.1 公顷、1.7 公顷和 0.9 公顷的三条金伯利岩群。

在钻探过程中发现了G10石榴石和榴辉岩石榴石，即含金刚石金伯利岩的最佳指标。

Botswana Diamonds 博茨瓦纳钻石公司表示，计划在完成勘探之前审查 Reyvilo 的所有可用数据。

Matthew Nyaungua，非洲部主编

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