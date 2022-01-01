Botswana Diamonds 博茨瓦纳钻石公司已获得在南非勘探金伯利岩的五年许可证

Botswana Diamonds 博茨瓦纳钻石公司已获得勘探 Reivilo 地区的五年许可证，该地区在南非 Barkley West 附近有一个金伯利岩堆积区。
Barkley West 位于 Petra Diamonds 富矿的Finsch钻石矿东北约110公里处。
《我们对这次成功感到非常满意。 当这块土地最近挂牌出售时，我们立即申请了该地块》”首席执行官 John Teeling 说道。
他补充说：《Botswana Diamonds博茨瓦纳钻石公司的管理层早就意识到这处房产的钻石潜力，因此我们很高兴最终拥有这处有价值的房产，并期待在不久的将来向我们的股东通报最新进展》。
据了解，之前的许可持有人在 250 米半径范围内发现了 3.1 公顷、1.7 公顷和 0.9 公顷的三条金伯利岩群。
在钻探过程中发现了G10石榴石和榴辉岩石榴石，即含金刚石金伯利岩的最佳指标。
Botswana Diamonds 博茨瓦纳钻石公司表示，计划在完成勘探之前审查 Reyvilo 的所有可用数据。
Matthew Nyaungua，非洲部主编
评审
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