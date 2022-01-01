《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司将于 2026 年完成泰米尔村的建设

公司副总裁Andrey Grachev安德烈格拉切夫今天在符拉迪沃斯托克举行的东部经济论坛上谈到了这一点，他说该村庄的设计目标是容纳 600-700 名居民。
自上世纪下半叶以来，一个名为 图哈德的定居点就已经存在，正如ТАСС塔斯社报道的那样，北方原住民的代表住在其中。“图哈德的居民选择了一个新定居点的地方，并确定了它的基础设施。 一个可容纳 600-700 人的新定居点的建设计划于 2026 年完成，”Andrey Grachev说，并强调定居点的新地点是在诺里尔斯克镍业发起的程序中由居民自己选择的，以获得免费的事先和知情的同意（FPIC），这已成为其在北极应用的第一例。 副总裁指出，FPIC 程序将成为公司政策中的一个新元素。
“此外，Andrey Grachev表示，作为与北方原住民互动政策的一部分，该公司制定了一项支持北方原住民的计划，包括约 40 场活动，包括支持“公共学校外交”为北方人。 该项目由联邦民族署和莫斯科国立国际关系研究所实施，”ТАСС塔斯社写道。
Vladimir Malakhov, Rough&Polished
评审
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