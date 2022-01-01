Vladimir Potanin 的《 Interros 》集团在东部经济论坛上展示了其业务计划

2022年9月9日 分析

据媒体报道，《Interros》的主要任务将是展示和推广堪察加半岛新的世界级度假胜地——三火山公园项目。Vladimir Potanin 的工业集团坚信，该设施的建设将为该地区的经济和整个远东地区的居民带来重大利益。同时，《Interros 》指出了一个已经实施的类似项目的成功和商业回报，这就是索契的《罗莎库托》山群。

世界经济论坛的《Interros》项目旨在积极开发远东和北极地区，工业集团本身也打算成为该地区的主要投资者。这种意图明确还体现在成为远东居民，在俄罗斯岛的特别行政区 (SAR) 注册，并且已经向与俄罗斯联邦远东和北极发展部的参与。



Vladimir Malakhov, Rough&Polished



