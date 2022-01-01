Vladimir Potanin 的《 Interros 》集团在东部经济论坛上展示了其业务计划

据媒体报道，《Interros》的主要任务将是展示和推广堪察加半岛新的世界级度假胜地——三火山公园项目。Vladimir Potanin 的工业集团坚信，该设施的建设将为该地区的经济和整个远东地区的居民带来重大利益。同时，《Interros 》指出了一个已经实施的类似项目的成功和商业回报，这就是索契的《罗莎库托》山群。
世界经济论坛的《Interros》项目旨在积极开发远东和北极地区，工业集团本身也打算成为该地区的主要投资者。这种意图明确还体现在成为远东居民，在俄罗斯岛的特别行政区 (SAR) 注册，并且已经向与俄罗斯联邦远东和北极发展部的参与。
Vladimir Malakhov, Rough&Polished
评审
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司公布获得债券持有人同意程序的结果
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司（一下简称“Norilsk Nickel”或“借款人”）宣布其单独的债券持有人会议（“第一次会议”）的结果，涉及金额为 1,000,000,000 美元的未偿个人债券发行，将于 2022 年到期，以及票面年利率6.625%，2023年到期的10亿美元债券，年利率4.10%，2024年到期的750,000,000美元债券，年票利率3.375%， 500,000,000 美元于 2025 年到期，票面利率为每年 2.55% 的债券，500,000,000...
2022年9月20日
Vipul Shah 成为 GJEPC 主席
2022年9月15日
ALROSA 发布了 2021 年可持续发展报告
ALROSA 发布了年度可持续发展报告，披露了公司及其子公司 2019-2021 年期间的业绩。 在人力资本开发、环境保护、与存在区域的互动、劳动保护和工业安全以及公司治理领域。
2022年9月13日
Galileo Resources伽利略资源公司在津巴布韦发现了一些可能含有镍的区域
Galileo Resources伽利略资源公司在津巴布韦布拉瓦约(Bulawayo) 金矿项目的两个许可证下进行航空地球物理调查后，确定了许多可能含有镍的区域。
2022年9月12日
雅库特《Mir》矿床地下矿山建设项目将获得国家支持
9 月 6 日星期二，在第七届东方经济论坛期间，萨哈（雅库特）共和国领导人 Aisen Nikolaev 和 ALROSA 首席执行官 Sergey Ivanov 讨论了在《Mir》钻石矿床建造新地下矿井的计划，这是最大的钻石矿床之一。和世界上最著名的钻石矿床。
2022年9月9日