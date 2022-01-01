东方经济论坛：《Norilsk Nickel 》诺里尔斯克镍业公司谈北极工作

《Norilsk Nickel 》诺里尔斯克镍业公司副总裁 Andrey Grachev 在世界经济论坛关于北极投资的会议上发表讲话，在接受《 Rossiyskaya Gazeta 》采访时谈到了公司在该地区的工作，称 《Norilsk Nickel 》诺里尔斯克镍业公司主要投资于生产，没有偏离其战略，旨在增加产量。
此外，公司积极支持北极地区的投资项目，特别是通过在硫磺项目上投资 3300 亿卢布，大幅减少公司运营区域的二氧化硫排放。“这些投资应该在诺里尔斯克居民的健康方面得到补偿。 任务是从根本上减少城市的二氧化硫排放。 我们打算完成这项任务，尽管由于需要进口替代、建立新的物流链和重新设计项目的某些要素，实施时间存在问题，”Andrey Grachev 说道。
《Norilsk Nickel 》诺里尔斯克镍业公司副总裁还指出，公司在人力资本和社会项目方面的投资，包括诺里尔斯克的改造达到1200亿卢布，其中《Norilsk Nickel 》诺里尔斯克镍业公司占813亿卢布，在俄罗斯名列前茅。
在谈到环境、社会和公司治理 (ESG) 原则的实施时，Andrey Grachev 表示，事实上，该公司在其历史上一直致力于实施这些原则，并称诺里尔斯克是“实施这些原则的独特平台”。 ESG 在俄罗斯联邦的实践。”
他还谈到了《Norilsk Nickel 》诺里尔斯克镍业公司与自然资源和生态部之间达成的协议，该协议规定了对长尾隼种群的监测。“这是我们与该部的联合项目，作为保护生物多样性和发展生态旅游的联邦项目的一部分正在实施，”Andrey Grachev 说道，并指出 《Norilsk Nickel 》诺里尔斯克镍业公司作为一家对社会负责的公司，一直在处理生物多样性问题.
Vladimir Malakhov, Rough&Polished
评审
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