Kruger Diamond Traders 将在 DMCC 举行钻石投标

«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司公布获得债券持有人同意程序的结果 «Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司（一下简称“Norilsk Nickel”或“借款人”）宣布其单独的债券持有人会议（“第一次会议”）的结果，涉及金额为 1,000,000,000 美元的未偿个人债券发行，将于 2022 年到期，以及票面年利率6.625%，2023年到期的10亿美元债券，年利率4.10%，2024年到期的750,000,000美元债券，年票利率3.375%， 500,000,000 美元于 2025 年到期，票面利率为每年 2.55% 的债券，500,000,000...

ALROSA 发布了 2021 年可持续发展报告 ALROSA 发布了年度可持续发展报告，披露了公司及其子公司 2019-2021 年期间的业绩。 在人力资本开发、环境保护、与存在区域的互动、劳动保护和工业安全以及公司治理领域。

Galileo Resources伽利略资源公司在津巴布韦发现了一些可能含有镍的区域 Galileo Resources伽利略资源公司在津巴布韦布拉瓦约(Bulawayo) 金矿项目的两个许可证下进行航空地球物理调查后，确定了许多可能含有镍的区域。