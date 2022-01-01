Kruger Diamond Traders 将在 DMCC 举行钻石投标

2022 年 9 月 24 日至 29 日，克鲁格钻石贸易商将在迪拜多商品中心 (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) 举行首次招标。 公司还决定在 DMCC 开设第二家招标公司。Rough & Polished 机构收到的一份声明中报告了这一点。 自 1978 年以来，Kruger Diamond Traders 一直是向全球市场供应南非毛坯钻石的主要供应商之一，目前在约翰内斯堡进行贸易。
“Kruger Diamond Traders DMCC 已经成立，在过去一年中，他们的团队与非洲钻石生产商合作，他们将为我们的迪拜招标提供始终如一的高质量毛坯钻石，”钻石贸易商表示，并承诺将保持一致性、质量和原创性是投标的基准。
克鲁格钻石贸易商Kruger Diamond Traders DMCC表示，2022 年 9 月的招标将提供来自安哥拉和其他钻石生产国的一系列优质原石钻石，并补充说，预计将招标约 45,000 克拉的原石钻石，其中包括一颗特殊的粉红色钻石。9.7 克拉类型2A 和一颗 50 克拉的黄色钻石，此外还有其他粉色和黄色钻石。
“在过去的 6 年里，Kruger Diamond Traders 一直是一家位于南非约翰内斯堡的钻石交易和拍卖行。 我们很幸运有一些最受青睐的南非生产商，例如 IMDH Marine Diamonds、TransHex 和 Morgenson Mining 成为我们南非招标的主要供应商。 南非招标已成为南非最受欢迎的招标公司之一，客户遍及全球。公司在一份声明中说。
您可以通过 WhatsApp 预订参与投标：+27 81 061 9321。电子邮件：bookings@dubai.krugerdiamondtraders.com。 南非固定电话：+27 11 334 5588。 Dudu Vilakazi 女士：+27 71 204 3681。
Vladimir Malakhov, Rough&Polished
评审
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