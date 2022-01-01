地缘政治中铂金的前景

今年上半年，铂金的生产和需求都面临压力。南非的供应受到中断的打击，主要生产商在恶劣天气和疫情期间积累的制品库存耗尽的情况下调整了生产目标。需求受到乌克兰冲突的影响，这加剧了汽车行业的局势，由于持续存在的半导体可用性问题，汽车行业的复苏已经在拖后。由于担心来自俄罗斯金属的供应（提供全球 10% 的铂金和 40% 的钯金），价格达到每盎司 1,180 美元的 9 个月高位，但到 9 月，价格修正了近 30%。同时，生产商的长期预测假设铂的供应会迅速减少，而需求几乎是完美的。 一个重要的推动力将是氢经济的发展，欧盟希望减少对俄罗斯天然气的依赖和高昂的价格，从而加速了氢经济的发展。根据《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的数据，2022年铂金市场将有90万盎司的过剩，这与2021年的水平（约100万盎司）相比并没有少多少。公司的专家表示，汽车行业将在 2022 年下半年复苏，而由于发达国家即将陷入衰退的风险，对珠宝的需求受到威胁。 剩余部分可能被投资需求吸收根据《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的预测，2022 年对金属的需求（不包括投资）将下降 4% 至 690 万盎司，而全球原生铂产量将下降 5% 至 620 万盎司，二级供应将减少6% 至 160 万盎司。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司认为，随着汽车需求持续复苏和供应增长放缓，到 2023 年，铂金市场过剩将下降至 600,000 盎司。世界铂金投资委员会(World Platinum Investment Council, WPIC)估计 2022 年的盈余为 62,7万 盎司，比 2021 年的水平低 44%。一级和二级供应总量下降 5% 至 778万 盎司，而需求上升 2% 至 715.5万 盎司。据 WPIC 称，供应链问题将使汽车铂金需求减少 27.1 万盎司。WPIC组织承认铂金需求面临下行风险，但认为这些将被中国新车需求被压抑和铂金汽车催化剂负载增加的影响所抵消，中国的铂金需求已经接近欧洲和北美的水平。WPIC 指出，中国在 2020 年和 2021 年的进口量超过了其使用量，而中国去年的过剩进口量足以完全消化 120 万盎司的盈余。因此，不排除今年大幅减少甚至消除盈余以及在 2023-26 年增加赤字的选择。Anglo American Platinum (Amplats) 认为，到 2022 年铂金市场盈余将下降至 300 koz 左右，从 2023 年开始，由于氢经济的发展、半导体短缺的消除和钯的替代品。预计铂金市场将出现赤字。Amplats 认为，2023-25 年的赤字将达到 30 万盎司。(来源 – Amplats annual results presentation 2021)需求：汽车行业《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司指出，今年铂金需求下降的主要原因是全球汽车产量下降：全球汽车市场的部分复苏将受到中国消费下降的负面影响。2022年上半年全球小轿车销量下降9%。占全球汽车铂金需求三分之一的欧洲在汽车零部件供应链中断方面受到乌克兰危机的打击最为严重。乌克兰的冲突导致线束和霓虹灯的产量减少，进而导致欧盟汽车销量下降近 20%。此外，额外的需求压力导致欧盟柴油发动机新小轿车的份额下降。由于与冠状病毒相关的封锁措施几乎使当地汽车生产瘫痪了大约两个月，中国正面临严格的限制。此外，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司指出，在中国2022 年汽车生产中的金属使用量不会像 WPIC 认为的那样增长，而是会减少。 这是因为由于国六VI排放法规的出台，制造商将在去年强劲增长后优化装载，这导致用于卡车生产的铂金用量增加。最后，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司总结说，半导体短缺这一仍未解决的问题正在对全球汽车生产产生负面影响，今年的汽车短缺量估计超过 200 万辆。Amplats 表示，芯片缺乏将继续影响汽车生产，直到 2023 年下半年，尽管这种影响明年将可以忽略不计，并且不会阻止汽车产量超过 2019 年 新冠疫情之前的水平。WPIC 预计今年汽车需求将增长 16%（或 41,2万盎司），因为半导体供应问题被更高的汽车催化剂负载和越来越多的铂替代钯所抵消。WPIC 预测，今年工业对铂金的需求将下降大约与汽车行业需求增长相同的数量（下降 16% 或 39,9万盎司），这主要是由于与这方面的记录相比2021 年，新的光学产能调试减少。WPIC 表示，由于中国对 新冠 疫情的影响减缓了珠宝贸易，抵消了其他重要地区更为乐观的情况，珠宝行业的需求今年将下降 2%。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司还预计包括珠宝在内的工业部门的需求将逐年下降。第一季度，珠宝行业对铂金的需求下降了 9%，行业内的铂金需求暴跌了 25%。WPIC 认为，从长远来看，小轿车市场的预期结构为铂金创造了一个非常舒适的环境。柴油 (ICE) 车辆，包括混合动力汽车plug-in hybrid electric vehicles、插电式混合动力电动汽车 (PHEV) 和轻度混合动力电动汽车mild hybrid electric vehicles (MHEV)，将在 2030 年代之前占据主导地位，鉴于更严格的环境法规导致更高的负载，这对铂金有利。和替代汽油车中的钯。到 2028 年，与 ICE 相关的铂金需求将达到顶峰，然后逐渐开始下降。但在那之后，对铂金的需求将受到FCEV (fuel cell electric vehicles燃料电池电动汽车（燃料电池电动汽车、氢燃料电池汽车）的扩张刺激，其中铂金将再次受到需求。因此，至少到 2040 年代，汽车行业对铂金的需求将处于历史水平，WPIC 总结指出。(来源 – WPIC Platinum Essentials June 2022)另一个因素就是今年的地缘政治危机。 这种情况有助于氢燃料电池基础设施的发展，因为欧盟委员会为减少欧洲对俄罗斯天然气的依赖（提供了欧盟 40% 的需求）而采取的战略涉及用环保替代大部分供应友好的氢。 据 WPIC 报道，高油价将进一步加速这一进程。Northham 指出，发展氢经济需要铂和铑等金属，因此对它们的中长期需求是没有问题的。Northham还支持以下论点：尽管实现了电气化，柴油机和混合动力汽车将在未来二十年主导乘用车领域，排放法规将继续收紧。“未来几十年，世界各地都将使用一种或另一种形式的柴油机，”首席执行官Paul Dunn说道。 《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司也有同样的立场。今年第一季度，全球初级精炼铂金产量（169.5万盎司）比一年前下降了 13%，并且由于南非矿商经历了生产中断，因此有半年的时间低于最初的预期。主要大型生产商 Amplats、Impala Platinum 和 Northham Platinum 已将今年的产量目标共同下调了近 49万盎司。由于 Mogalakwena 油田（世界上最大的铂金采石场）由于年初的大雨而导致生产积压，Amplats 修改了其预测。Impala 已关闭其Rustenburg勒斯滕堡的一个熔炉进行四个月的维护，这将导致 2022 年上半年铂产量减少约 14万盎司。此外，由于洪水破坏了 Sibanye 生产资产附近的道路和桥梁，Stillwater 矿在 6 月中旬关闭。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司预计全球初级铂金产量将下降 5% 至 620万盎司，因为南非铂金产量下降的风险与潜在的停电和 Sibanye 设施的罢工有关。估计，由于中国废旧珠宝的供应减少，二级供应将下降 6% 至 160 万盎司。WPIC 预计铂金产量将下降 7% 至 587 万盎司，二级产量将下降 2% 至 191 万盎司。第一季度，由于新车生产放缓，车主更愿意使用更长时间的汽车，回收利用同比下降 20%。生产商 Northam 指出，由于采矿业十多年来投资不足，到 2030 年，铂和铑的主要供应将减少，而钯的供应将保持在同一水平，分析了全球铂类资源和库存的生产商 指出。“初级供应存在系统性的全球性问题，新资源和新采矿项目的缺乏将在未来产生非常强烈的影响”首席执行官Paul Dunn指出。(来源 – Northam results presentation 2022)铂金价格在 3 月 8 日达到每盎司 1,150 美元的当地高点，这是对俄罗斯供应担忧的反应，但随着这些担忧消退，铂金价格在 8 月底修正至每年低点约 840 美元/盎司。由于担心全球经济放缓对需求的影响，Reuters路透社在 8 月初调查的分析师和交易员大幅下调了铂金价格预期。27 位分析师和交易员的平均铂金预测在第三季度降至 914 美元/盎司，在 2023 年降至 1,013 美元。三个月前，同一专家库预测明年为 1,170 美元/盎司。ANZ澳新银行分析师表示：“汽车行业的持续疲软正在对铂金汽车催化剂的需求造成压力，而珠宝需求也在受到影响。”四位专家认为，今年铂金供应将过剩，但2023年过剩将缩小； 有人预测 2023 年将出现赤字。在新型汽油动力乘用车的催化剂中用铂代替钯是中期铂需求增长的重要推动力。WPIC 指出，这一过程受到具有相似特性的金属成本差异的刺激，以及许多西方公司减少对俄罗斯钯金的依赖的意图。据 WPIC 报道，这一过程可能会使今年汽车对铂金的需求增加 34万盎司。7 月，估计增加到 51.2万-85.3万盎司。WPIC 回忆起tri-metal catalysts,与Impala Platinum和 Sibanye-Stillwater 实施的三金属催化剂项目。其他催化剂制造商也可能加入该项目。 基于保守的替代水平，WPIC 预测钯替代推动的铂金需求将在 2024 年增加到 73.9万盎司，到 2026 年增加到 96万盎司。WPIC 估计汽油车催化剂中高达 75% 的钯可以被铂替代而不会降低热稳定性，但该协会正在保守地评估 30% 和 50% 替代的选项，并认为这将影响 20% 的年度新催化剂汽车销售，使汽车制造商可以节省 671 至 11.2 亿美元。(来源 – WPIC Platinum Essentials July 2022)Sibanye-Stillwater认为，到2024年，替代品将推动每年高达150万盎司的需求，是WPIC 预测的两倍多。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司有不同的看法。 “在汽车催化剂中用铂代替钯的项目，尽管一些行业参与者在媒体上积极宣传，但尚未普及，其对需求的直接影响非常有限。我们相信，只有从长远来看，它才能成为铂类化合物市场的一个重要因素，”俄罗斯公司认为。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司认为，用钯金代替汽油催化剂中的铂金不足以扭转相反的趋势——柴油车在销售结构中的份额下降，并被汽油混合动力车和电动车取代。与此同时，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司 也认为，铂金需求的长期前景高度依赖于氢能经济的发展。