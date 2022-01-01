俄罗斯在世界彩色宝石市场：价格问题

红宝石、蓝宝石和祖母绿
根据1995年11 月30日第1203 号俄罗斯联邦总统令，有关俄罗斯宝石进出口的综合信息（天然钻石除外）被列为国家机密。因此，不可能根据联邦海关总署、俄罗斯国家统计局或俄罗斯财政部的数据来评估俄罗斯在世界有色宝石市场中的作用。虽然宝石不是关于其在俄罗斯境内的余额储备的秘密数据，但它们的开采和生产量，但为了避免违反该法令的风险，最好只关注出口的可用数据以及从国外进口。
对于专家评估，我们将使用来自互联网平台 Observatory of Economic Complexity, OEC (https://oec.world/en/profile/hs/rubies-sapphires-and-emeralds-worked-but-not-set)的红宝石、蓝宝石和祖母绿国际贸易数据由 Datawheel公司 提供支持。
根据 OEC 的数据，2020 年世界加工红宝石、蓝宝石和祖母绿（代码 HS6 ID 710391）的出口额达到 28.3 亿美元，占整个有色宝石市场的 64.7%*。
OEC 资源允许跟踪此代码从 1998 年到 2020 年的详细进出口动态，足以清晰地了解情况。
根据 OEC 的数据，俄罗斯在加工红宝石、蓝宝石和祖母绿的国际营业额中所占的份额非常小，2020 年出口额仅为 46.8 万美元（占世界出口额的 0.017%）和进口额 388 万美元（ 0.14% 的世界进口额）。
俄罗斯根本没有红宝石和蓝宝石的工业开采和加工，所以这个位置的所有出口都是切割祖母绿。在过去的 25 年里，祖母绿的开采极为不平衡，这也体现在出口上。俄罗斯也不能吹嘘世界市场上的固定买家。 在某些年份，祖母绿的出口量激增：
- 1999 年出口美国（300 万美元）；
- 2011年出口中国（452万美元）；
- 2013 年出口英国（330 万美元）；
- 2016 年出口中国（173 万美元）；
- 2019 年出口瑞士（243 万美元）。
在 25 年的过程中，从俄罗斯出口到比利时、印度、法国和日本的祖母绿很少（从不到 10 万美元到 90 万美元）和断断续续的交付。尽管在过去 10 年里，俄罗斯出口的祖母绿供应或多或少趋于稳定，但其数量对世界市场来说仍然完全微不足道，并且呈下降趋势。
根据 OEC 的资料，俄罗斯从 2004 年左右开始大量进口切割好的红宝石、蓝宝石和祖母绿。起初是从泰国进口的（从31.6万美元，到2008年的 516 万美元的峰值，直到2014年最近一次激增 326 万美元），但近年来，从泰国进口的这些宝石大幅减少（至 0.466 美元 2020年）。
总体而言，根据 OEC 的数据，俄罗斯进口切割红宝石、蓝宝石和祖母绿的高峰年是 2008 年，当时除泰国外，还从英国（266 万美元）、香港（198 万美元）进口宝石)、德国（147 万美元），以及少量来自印度、阿拉伯联合酋长国和瑞士的产品。
自 2010 年以来，随着欧亚经济联盟关税同盟的发展，亚美尼亚开始在俄罗斯市场扮演切割红宝石、蓝宝石和祖母绿的主要供应商角色。2010 年仅为 0.103 美元，2019 年达到 1040 万美元。然而，在 2020 年，这些宝石从亚美尼亚的进口量下降至 169 万美元。今年，瑞士向俄罗斯提供了 154 万美元，向泰国提供了 0.466 美元，向德国提供了 0.095 美元。
结论：
考虑到俄罗斯在世界珠宝生产中的总体份额仍然较高 - 约 4%，而且俄罗斯没有自己开采（和切割）红宝石和蓝宝石（即所有这些宝石都是进口的）通过进口进入俄罗斯），俄罗斯在红宝石、蓝宝石和祖母绿的世界进口中所占的份额为 0.14%，显然是不成比例的小。
解释很简单：自苏联时代以来，俄罗斯妇女就习惯于使用仅带有由合成石制成的廉价嵌件的珠宝。在苏联时期，珠宝店的柜台里摆满了无数大尺寸（最大 10 卡塔或更大）的刻面合成红宝石。合成祖母绿和蓝宝石的数量要少得多，它们在珠宝中的“角色”通常由彩色水钻扮演。 当地完全没有彩色宝石的消费文化。
这种对有色宝石消费的禁欲主义在新俄罗斯成功地维持了多年。这主要是由于国家立法禁止公民在受到刑事起诉下，不仅与宝石进行交易，甚至只是将它们存放在珠宝成分之外，而且具有惊人的持久性。
现代俄罗斯缺乏真正的有色宝石自由市场，导致切割行业的退化和缺乏对拥有天然红宝石、蓝宝石和祖母绿的价值理念的商业推广。
今天很少有俄罗斯人不仅了解优质有色宝石的真正价值，而且普遍对它们有实际兴趣。钻石对俄罗斯人来说是可以理解的，但其余的有色宝石在我们同胞看来价值不大...而只有一小部分买家在一定程度上熟悉根据有色宝石的质量特性而存在的价格等级。
当然，任何规则都有例外。 一些富有的俄罗斯人在国外购买了带有高品质彩色宝石的珠宝。在俄罗斯，通常有人从珠宝艺术家那里购买带有优质红宝石、蓝宝石和祖母绿的珠宝，这些珠宝艺术家逐件制作此类独家作品。但俄罗斯大量生产有色宝石的珠宝首饰并没有达到全球规模。
除了对有色宝石的低需求外，俄罗斯市场还有另一个因素在减少红宝石、蓝宝石和祖母绿的进口营业额——大多数人口的相对贫困和富有买家的天真愿望便宜地买贵的东西。因此，那些仍然进口到俄罗斯的有色宝石通常质量很低，而且尺寸很小。 以及低质量的切割。
而且，除此之外，这样的石头，有99%的概率，高贵了。举个例子：如果这些是红宝石，那么它们含有无法测量的玻璃，如果它们是蓝宝石，那么它们可能具有扩散颜色（而不是经过热处理），如果是祖母绿，那么它们就被无情地浸渍了，如果它们是无色物质。 为什么它们便宜。
遗憾，在这样的市场上，内部销售昂贵的、未精制的乌拉尔祖母绿是一种绝望的职业——对它们几乎没有需求。 至少没有大众需求。
还有其他几个因素会降低俄罗斯有色宝石市场的容量。但这些因素不仅适用于这一特定子组，还适用于所有宝石和半宝石、贵金属、珠宝等的进口。这首先是管理进口程序的业务的复杂性和成本。在俄罗斯，除了海关监管外，在进口宝石和半宝石时，还有另一个，即所谓的国家监管。您只能通过具有必要能力的专门海关站进口这些贵重物品。 并支付关税。
重要的是，任何与贵金属和宝石、珠宝相关的业务在俄罗斯都受到联邦检验局现行行业法规的严格控制。这种控制会导致企业成本下降、边际性下降，并最终导致吸引力下降。并且随着国家综合信息系统在贵金属、宝石及其产品在此周转的各个阶段的流通控制领域的引入（GIIS DMDC），开展与贵金属相关的业务的复杂性和成本增加了更多。
是否可以通过提高潜在产能来改善国内有色宝石市场的状况？当然可以，因为从历史上看，俄罗斯人一直喜爱宝石。事实证明，人们不习惯于真正的产品，而是习惯于廉价的合成替代品，这不是人们的错。没有商品的促销和广告——就没有需求，没有它——就没有供应。 但没有自由，任何市场都无法生存。
发展健康的国内有色宝石市场并增加对它们的需求，需要做的就是通过消除俄罗斯联邦刑法第 191 条和第 192 条中对有色宝石的提及，使有色宝石市场完全自由并修改了《关于贵金属和宝石的联邦法》的规范，将其更名为《关于贵金属和钻石的联邦法》。关于那些对国家经济真正重要的监管对象。
然后市场的私人倡议将提高有色宝石的市场，但是，最好不要叫宝石，而叫珠宝宝石。 不是立即，而是多年来，他们的俄罗斯市场将变得广阔！
* - 有色宝石市场的其它份额代码 HS6 ID 710399“加工的宝石和半成品宝石”（11.3 亿美元，占有色宝石总市场的 25.9%）和代码 HS6 ID 710310 “宝石、半成品宝石、未加工或部分加工”（4.1 亿美元，或 9.39%）。
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