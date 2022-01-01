俄罗斯在世界彩色宝石市场：价格问题

复杂的镍供应链极易受到新的冲击 在mining.com Frik Els 的一篇文章中提到，活跃在镍市场的有两个主要参与者，俄罗斯的 Vladimir Potanin 和中国的Xiang Guangda，几十年来对市场产生了决定性的影响。

HB Antwerp 进军纳米技术 根据 Rough&Polished 获得的 HB Antwerp 新闻稿，北半球最大的钻石生态系统 HB Antwerp 宣布与欧洲纳米技术领头羊 Nanores 建立合作伙伴关系。