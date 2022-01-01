Nornikel司与摩尔曼斯克州政府开展合作

2022年7月14日 分析

Nornikel公司和摩尔曼斯克州政府已同意合作实施该地区的投资和社会项目。 该备忘录是在圣彼得堡国际经济论坛上由该地区的州长 Andrey Chibis 和 Norilsk Nickel 的高级副总裁、战略和战略项目管理、物流和资源负责人 Sergey Dubovitsky 签署。



Sergey Dubovitsky 和 Andrey Chibis 签署备忘录



文件谈到了加强投资活动对摩尔曼斯克地区可持续经济增长的重要性，以及为商业发展创造有利的金融和行政条件的必要性，以及国家和大公司共同努力创造的重要性。新型高效环保产业，开发产业和人类潜能。



“我们的目标是在蒙切戈尔斯克创建一个现代化、高效、环保的生产铜产业。 在开展这个庞大而复杂的投资项目时，我们发现摩尔曼斯克州政府和州长本人完全相互理解。 我们确信，这种积极的支持将使我们能够尽可能高效地实施所有项目，”Sergey Dubovitsky 评论道。



“在蒙切戈尔斯克建设 Bolshaya Med 白色冶金厂是多个行业的综合发展。一是摩尔曼斯克地区正在走向绿色区域，我们北方的环保企业又是一大进步。 第二，这些是超过1400亿卢布的项目投资。 和创造新的就业机会。第三，诺里尔斯克镍业的管理层决定在蒙切戈尔斯克为员工建立一个新的卫星城区。 第四，我们还同意我们将在我们的大学中为这种制作培训人员。重要的是，摩尔曼斯克地区的居民获得了所有机会，并受到该地区主要雇主的需求，”州长强调说。



Bolshaya Med项目涉及使用现代技术“焙烧-浸出-电萃取”，对环境的影响最小。 硫转化为酸的回收率至少为 99.5%，生产将有一个闭环水循环系统。 另一项重要工作是在 Kola MMC 建设一个新的锍分离装置，其中包括重新配置精炼设施以增加有色金属的产量。



除了工业生产的发展，公司还打算为蒙切戈尔斯克的社会发展做出贡献。 将在该市建设一个现代化的住宅小区，其中包括可容纳2000套公寓的住宅楼，以及社会设施：幼儿园、学校、医疗机构等。



此外，备忘录规定«Nornikel»公司和该地区在区域投资项目和特别投资合同的框架内共同开发工具，以支持北极首都优先开发区的投资项目。



公司信息

Nornikel公司是一家多元化的采矿和冶金公司，是全球最大的钯和高品位镍生产商，也是全球领先的铂、钴、铜和铑生产商。 公司还生产银、金、铱、钌、硒、碲、硫等产品。



Nornikel集团公司的生产部门位于俄罗斯的诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔湖地区以及芬兰。



在俄罗斯，公司股票获准在莫斯科和圣彼得堡证券交易所交易，美国存托凭证获准在圣彼得堡证券交易所交易。

Nornikel集团公司全力支持联合国 2030 年可持续发展议程和联合国可持续发展目标。对于公司而言，坚持可持续发展和企业社会责任原则是有效开展运营和业务发展的重要组成部分。Nornikel集团公司不断改进其在环境保护、人权保护、工业安全和劳动保护、环境影响评估、生物多样性保护等领域的活动。 2215 亿卢布——2021 年与可持续发展目标相关的项目的支出金额。







