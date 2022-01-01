评审
HB Antwerp 进军纳米技术
根据 Rough&Polished 获得的 HB Antwerp 新闻稿，北半球最大的钻石生态系统 HB Antwerp 宣布与欧洲纳米技术领头羊 Nanores 建立合作伙伴关系。
2022年7月28日
Nornikel集团公司为“硫磺项目”培训专业人才
«Nornikel»集团公司企业大学已开始培训在“硫磺项目”设施工作的专家。 独特的设备需要特殊的知识和技能，因此为未来的员工制定了特殊的计划。
2022年7月21日
Nornikel集团公司总结了 2021 年的可持续发展结果
全球最大的钯和高品位镍生产商以及最大的铂和铜生产商之一Nornikel集团公司公布了 2021 年的关键可持续发展成果。
2022年7月21日
Nornikel集团公司在俄罗斯工业和贸易部的支持下创建了一个新的全球创新加速器
在俄罗斯，在俄罗斯联邦工业和贸易部（俄罗斯工业和贸易部）的支持下，正在创建 IN'HUB 平台，该平台将允许与国际合作伙伴一起建立一个新的全球创新中心.由Nornikel集团公司发起的项目已经得到了20多个国外发明者协会和组织的支持。
2022年7月19日
Nornikel集团公司在 Ust-Avam 村建造了新住房
作为支持和发展原住民计划的一部分，Nornikel集团公司在 Ust-Avam 村建造了两座新房子。总共将在 Ust-Avam 和 Volochanka 的定居点建造 18 座类似的房屋，其中 6 座将于今年在 Volochanka 投入使用。 Norilsk Nickel 极地部门区域政策和企业项目副主任 Vyacheslav Shchukin 将新住宅的钥匙交给了 Olga Porbina 和 Boris Yelogir。
原住民支持和发展计划是Nornikel集团公司与俄罗斯联邦北方、西伯利亚和远东原住民协会、原住民区域协会之间互动与合作四方协议的一部分。克拉斯诺亚尔斯克边疆区北部，克拉斯诺亚尔斯克边疆区泰米尔原住民协会，为期五年。到2024年，公司将拨出总计22亿卢布用于40多项活动的实施。
2022年7月13日
以色列钻石业在 2022 年上半年继续增长
上半年，以色列钻石原石净进口总额为10.1亿美元，同比增长1.4%。 在此期间，钻石原石的净出口额为 9.66 亿美元，比 2021 年上半年增长 6.4%。
今年上半年成品钻净进口额为 17.8 亿美元，与 2021 年同期相比增长 28.7%。 成品钻净出口额为 22.3 亿美元，较 2021 年上半年增长 30%。
上个月，对阿联酋的钻石原石出口额约为 3600 万美元，约占以色列 6 月份钻石出口总额的 19%。 本月，从阿联酋进口了价值约 6400 万美元的钻石原石约占 6 月份以色列进口钻石原石总量的 30%。
以色列钻石交易所 (IDE) 总裁 Boaz Moldawsky 指明以色列钻石行业持续的积极势头，并表示该国的钻石商将继续加紧努力，希望下半年关键参数的增长能够继续。