以色列钻石业在 2022 年上半年继续增长

2022年7月14日 分析

以色列经济和工业部钻石总监发布的 2022 年上半年数据显示，该国钻石行业的积极趋势仍在继续。 从 2022 年 1 月到 2022 年 6 月，该领域的所有四个主要贸易板块都出现了增长，延续了过去 18 个月的上升趋势。



上半年，以色列钻石原石净进口总额为10.1亿美元，同比增长1.4%。 在此期间，钻石原石的净出口额为 9.66 亿美元，比 2021 年上半年增长 6.4%。

今年上半年成品钻净进口额为 17.8 亿美元，与 2021 年同期相比增长 28.7%。 成品钻净出口额为 22.3 亿美元，较 2021 年上半年增长 30%。

上个月，对阿联酋的钻石原石出口额约为 3600 万美元，约占以色列 6 月份钻石出口总额的 19%。 本月，从阿联酋进口了价值约 6400 万美元的钻石原石约占 6 月份以色列进口钻石原石总量的 30%。



以色列钻石交易所 (IDE) 总裁 Boaz Moldawsky 指明以色列钻石行业持续的积极势头，并表示该国的钻石商将继续加紧努力，希望下半年关键参数的增长能够继续。





