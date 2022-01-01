当地原住民权利联盟在联合国举办了一场关于全球应用FPIC实践的活动

2022年7月13日 分析

在联合国当地原住民权利专家机制第十五届会议框架内，举办了“工业公司与当地原住民之间的协议：FPIC 应用经验和能力建设”会外活动。



该活动的重点是工业公司与当地原住民之间的互动，基于 FPIC 原则。从讨论中提出的证据来看，这种合作的经验显示出两种直接相反的趋势。 一方面，我们看到 FPIC 是发展当地原住民和工业公司之间关系的工具的例子。 另一方面，在一些国家，FPIC 正在成为工业家和政府机构的操纵工具。



参加讨论的有联合国常设论坛和联合国专家机制的专家、当地原住民和工业公司的代表。



联合国常设机构副主席 Aleksey Tsykarev 在演讲中指出，FPIC 的适用让当地原住民有机会对进入其领土的发展项目说“是”和“不”。 如果原住民说“是”，那么他们应该有权提出自己的条件来实施这些项目。



– 当地原住民应该能够确定他们自己在 FPIC 谈判中的作案方式。 与此同时，任何人都不应该将在其他社会文化地区取得成功的做法强加给他们，——Alexey Tsykarev 指出，以及参与 FPIC 本身。



Aleksey Tsykarev 在他的报告中指出，由于财政资源、法律知识和组织技能有限，与工业公司和政府机构相比，当地原住民通常处于更受限制的环境中：



– 如果对于国家机构和工业公司的代表来说，实施发展项目和与当地原住民的谈判是工作，并且是有偿的，那么对于当地原住民来说，这是一个额外的负担。 有必要吸引资源，包括材料和咨询，以帮助当地原住民解决这些问题。



联合国当地原住民权利常设论坛主席Dario José Mejia Montalvo 在会议上谈到了无限的时间和自然资源会给一个人带来的欺骗性印象。



- 从理论上讲，自然资源是如此丰富，以至于我们曾经认为它们是无限的。 但事实并非如此：事实上，我们已经达到了这些资源的极限，超出了我们将无法补充它们。



Dario José Mejia Montalvo 在演讲中强调，大自然发生的事情不可避免地会影响到人类。 他分别指出，当地原住民保持其身份所必需的三个关键能力：拥有土地的能力、像祖先一样思考的能力，以及最终做出自己决定的能力。



“当我们谈论 FPIC 时，我们将这些可能性置于法律框架中，”Dario José 总结道。



跨文化咨询服务总裁 Gregory Gouldin 回忆说，FPIC 的工作主要是一个协作过程：



- 详细的 FPIC 工作计划最终会降低社会风险并改善与当地原住民社区的关系。 整个过程需要有一个当地原住民决策机构，最重要的是，当地原住民必须能够直接影响决策。



当地原住民直接参与决策的重要性不容小觑：例如，在尼泊尔，Gregory Gouldin 的公司负责组织获得 FPIC 的过程，该协议的最终文件由当地的一名萨满祭司主持。



尼泊尔当地原住民族联合会国家协调员 Tunga Rai 也证实了 FPIC 的重要性：



– Gregory 举办的活动对我们国家来说是独一无二的。 我们的人民多年来一直在努力实施 FPIC 原则，并且我们第一次能够实施它。



MMC Norilsk Nickel 区域项目负责人 Vasily Zakharov 和 Tukhard 村居民代表委员会主席 Igor Yamkin 介绍了在俄罗斯北极地区实施 FPIC 的示例。



Vasily Zakharov 谈到了 Tukhard 村的历史，详细介绍了 FPIC 在泰米尔的实施情况，并指出村里的居民积极参与了工作的每个阶段，选举了代表委员会，选择了一个未来村庄的建设地点，为其基础设施提出建议。



需要说明的是，不仅有户口所在地的村里居民，还有游牧的、有亲戚在村里和这个定居点有某种联系的驯鹿牧民，以及没有户口的村里的居民，但住在那里。 例如，未来图哈尔达将为驯鹿牧民建造旅馆，村里永久居民的房屋将转移到他们的所有权上。



Tukhard 村居民代表委员会主席 Igor Yamkin 表示，该协议的工作持续了近半年，该委员会包括 7 名村代表，其中 6 名是女性。 居民的主要要求是未来定居点的生活和传统工艺的舒适度。 最后，Igor Yamkin 表示愿意邀请所有参与讨论的人来到新的 Tukhard。



原住民问题常设论坛成员Pullman Chaudhary在演讲中回顾说，原住民正走在进步的道路上，任何人都不应侵犯他们的权利。



“原住民应该充分了解企业发展计划，”Pullman Chaudhary说。



联合国原住民权利专家机制成员、国际公共组织“原住民权利联盟”执行主任Antonina Gorbunova在活动结束时指出，联合国原住民权利专家机构为建设原住民和工业公司的能力，为应用国际标准制定建议和指导方针。



活动的目标之一是促进对联合国原住民权利专家机制研究的讨论“条约、协议和其他建设性安排，包括和平协议和和解倡议，以及它们的宪法承认” . 该主题是由以下事实决定的：在世界实践中，原住民和公司在国家参与和没有国家参与的情况下相互签订直接协议的趋势。在这方面，有必要确保原住民的能力，并为他们提供必要的资源，以参与此类协议的制定和执行。



此外，Antonina Gorbunova 在总结会议成果时表示，有机会在这些平台上团结起来，发表意见，交流应用 FPIC 的实践，不仅促进了地区经验，也丰富了世界应用 FPIC 的经验。





