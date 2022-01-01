评审
HB Antwerp 进军纳米技术
根据 Rough&Polished 获得的 HB Antwerp 新闻稿，北半球最大的钻石生态系统 HB Antwerp 宣布与欧洲纳米技术领头羊 Nanores 建立合作伙伴关系。
2022年7月28日
Nornikel集团公司为“硫磺项目”培训专业人才
«Nornikel»集团公司企业大学已开始培训在“硫磺项目”设施工作的专家。 独特的设备需要特殊的知识和技能，因此为未来的员工制定了特殊的计划。
2022年7月21日
Nornikel集团公司总结了 2021 年的可持续发展结果
全球最大的钯和高品位镍生产商以及最大的铂和铜生产商之一Nornikel集团公司公布了 2021 年的关键可持续发展成果。
2022年7月21日
Nornikel集团公司在俄罗斯工业和贸易部的支持下创建了一个新的全球创新加速器
在俄罗斯，在俄罗斯联邦工业和贸易部（俄罗斯工业和贸易部）的支持下，正在创建 IN'HUB 平台，该平台将允许与国际合作伙伴一起建立一个新的全球创新中心.由Nornikel集团公司发起的项目已经得到了20多个国外发明者协会和组织的支持。
2022年7月19日
Nornikel集团公司在 Ust-Avam 村建造了新住房
作为支持和发展原住民计划的一部分，Nornikel集团公司在 Ust-Avam 村建造了两座新房子。总共将在 Ust-Avam 和 Volochanka 的定居点建造 18 座类似的房屋，其中 6 座将于今年在 Volochanka 投入使用。 Norilsk Nickel 极地部门区域政策和企业项目副主任 Vyacheslav Shchukin 将新住宅的钥匙交给了 Olga Porbina 和 Boris Yelogir。
原住民支持和发展计划是Nornikel集团公司与俄罗斯联邦北方、西伯利亚和远东原住民协会、原住民区域协会之间互动与合作四方协议的一部分。克拉斯诺亚尔斯克边疆区北部，克拉斯诺亚尔斯克边疆区泰米尔原住民协会，为期五年。到2024年，公司将拨出总计22亿卢布用于40多项活动的实施。
2022年7月13日
VTSIOM 发现在接受调查的俄罗斯人中了解联合国可持续发展目标和 ESG 的比例
受访者在回答问题后解释说，可持续发展的目标通常被理解为关爱人类和他们生活的世界，这种关爱涉及我们生活的各个领域：人类住区的发展和支持，工业和商业的发展，保护自然和气候，保护动物及其栖息地，合理利用资源，为人们提供水和食物，教育，工作，工资，以及确保正义和打击犯罪。
62%的受访者将联合国目标 11“可持续城市和城镇”列为其所在地区可持续发展目标和 ESG 项目和计划框架内最重要的项目，61% - 联合国目标 8“体面工作和经济增长” , 45% - 联合国“优质教育”的目标 4，40% - 联合国目标 16“和平、正义和强大的机构”，32% - 联合国目标 1“消除贫困”，32% - 联合国目标 2“零饥饿” , 30% - 联合国目标 10“减少不平等”。 27% 的受访者支持联合国目标 15“保护陆地生态系统”，17% 的受访者支持保护海洋生态系统（联合国目标 14），10% 支持清洁水和卫生设施（联合国目标 6），并反对气候变化（联合国目标 13） - 9%。
根据 VTSIOM 的数据，1,207名 18岁以上的受访者参与了调查。 此次调查覆盖了俄罗斯80个地区、500个城市和100个村庄，其误差为2.5%。 根据调查结果，中部和西北部联邦区是最了解情况的。大多数受访（78%）表示，联邦、地区或地方当局应为实现“可持续发展目标”和 ESG 原则做出贡献，只有 4% 的受访者表示应由当地居民来做。