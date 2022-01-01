VTSIOM 发现在接受调查的俄罗斯人中了解联合国可持续发展目标和 ESG 的比例

2022年7月28日 分析

全俄舆论研究中（VTSIOM）最近进行的一项互联网民意调查显示，40% 的受访者只听说过联合国可持续发展目标或 ESG（环境、社会和公司治理）的缩写，意思是“环境、社会和公司治理”，只有 5% 的人知道它是什么。 46%的人是第一次听说ESG，9%的人很难回答。



受访者在回答问题后解释说，可持续发展的目标通常被理解为关爱人类和他们生活的世界，这种关爱涉及我们生活的各个领域：人类住区的发展和支持，工业和商业的发展，保护自然和气候，保护动物及其栖息地，合理利用资源，为人们提供水和食物，教育，工作，工资，以及确保正义和打击犯罪。



62%的受访者将联合国目标 11“可持续城市和城镇”列为其所在地区可持续发展目标和 ESG 项目和计划框架内最重要的项目，61% - 联合国目标 8“体面工作和经济增长” , 45% - 联合国“优质教育”的目标 4，40% - 联合国目标 16“和平、正义和强大的机构”，32% - 联合国目标 1“消除贫困”，32% - 联合国目标 2“零饥饿” , 30% - 联合国目标 10“减少不平等”。 27% 的受访者支持联合国目标 15“保护陆地生态系统”，17% 的受访者支持保护海洋生态系统（联合国目标 14），10% 支持清洁水和卫生设施（联合国目标 6），并反对气候变化（联合国目标 13） - 9%。



根据 VTSIOM 的数据，1,207名 18岁以上的受访者参与了调查。 此次调查覆盖了俄罗斯80个地区、500个城市和100个村庄，其误差为2.5%。 根据调查结果，中部和西北部联邦区是最了解情况的。大多数受访（78%）表示，联邦、地区或地方当局应为实现“可持续发展目标”和 ESG 原则做出贡献，只有 4% 的受访者表示应由当地居民来做。

