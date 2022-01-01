香港将于7月底举办两个珠宝展

2022年7月11日 分析

由香港贸易发展局（38th HKTDC Hong Kong International Jewellery Show）主办的第38届香港贸发局香港国际珠宝展及第8届香港贸发局香港国际钻石、宝石及珍珠展将于7月在香港会议展览中心举行香港贸发局周四在新闻稿中宣布，将于 29 日至 8 月 2 日期间展示一系列琳琅满目品类的高级珠宝和珠宝制作材料。这两个展览将全面向公众开放，邀请珠宝爱好者欣赏展示和购买珍贵物品。 与这两场珠宝展同时，香港贸发局将举办首届Simply Shopping Fest（简直就是一场购物盛宴），展出各式各样的美食美酒、家居用品，以及玩具和休闲用品——这是一个向公众开放的优惠购买。





超过430家参展商齐聚今年的两个珠宝展。 除了本地珠宝企业，来自中国大陆、德国、意大利、日本和新加坡的企业也参展，其中一个意大利展团约有20家参展商。 此外，亚太创作者协会将展示一系列香港设计师的创新珠宝。



香港贸发局副总裁索菲亚(Sophia Chong)表示：“疫情期间，不少参与珠宝展的公司继续在零售市场探索商机，而本地消费者则渴望拥有独特设计和诱人价格的珠宝。。 因此，今年我们对参观者全面开放了展览。同时，Simply Shopping Fest 将设有六个展区，超过 540 家参展商将展示来自台湾、日本、澳大利亚和法国等国家和地区的产品。 政府将很快推出第二阶段消费券计划（CVS），这将激励当地居民进行新的消费浪潮。此外，会展中心站地铁站的开通，将为更多人带来便利，提升三展整体的购物体验。”





