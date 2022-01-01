评审
HB Antwerp 进军纳米技术
根据 Rough&Polished 获得的 HB Antwerp 新闻稿，北半球最大的钻石生态系统 HB Antwerp 宣布与欧洲纳米技术领头羊 Nanores 建立合作伙伴关系。
2022年7月28日
Nornikel集团公司为“硫磺项目”培训专业人才
«Nornikel»集团公司企业大学已开始培训在“硫磺项目”设施工作的专家。 独特的设备需要特殊的知识和技能，因此为未来的员工制定了特殊的计划。
2022年7月21日
Nornikel集团公司总结了 2021 年的可持续发展结果
全球最大的钯和高品位镍生产商以及最大的铂和铜生产商之一Nornikel集团公司公布了 2021 年的关键可持续发展成果。
2022年7月21日
Nornikel集团公司在俄罗斯工业和贸易部的支持下创建了一个新的全球创新加速器
在俄罗斯，在俄罗斯联邦工业和贸易部（俄罗斯工业和贸易部）的支持下，正在创建 IN'HUB 平台，该平台将允许与国际合作伙伴一起建立一个新的全球创新中心.由Nornikel集团公司发起的项目已经得到了20多个国外发明者协会和组织的支持。
2022年7月19日
Nornikel集团公司在 Ust-Avam 村建造了新住房
作为支持和发展原住民计划的一部分，Nornikel集团公司在 Ust-Avam 村建造了两座新房子。总共将在 Ust-Avam 和 Volochanka 的定居点建造 18 座类似的房屋，其中 6 座将于今年在 Volochanka 投入使用。 Norilsk Nickel 极地部门区域政策和企业项目副主任 Vyacheslav Shchukin 将新住宅的钥匙交给了 Olga Porbina 和 Boris Yelogir。
原住民支持和发展计划是Nornikel集团公司与俄罗斯联邦北方、西伯利亚和远东原住民协会、原住民区域协会之间互动与合作四方协议的一部分。克拉斯诺亚尔斯克边疆区北部，克拉斯诺亚尔斯克边疆区泰米尔原住民协会，为期五年。到2024年，公司将拨出总计22亿卢布用于40多项活动的实施。
2022年7月13日
香港将于7月底举办两个珠宝展
超过430家参展商齐聚今年的两个珠宝展。 除了本地珠宝企业，来自中国大陆、德国、意大利、日本和新加坡的企业也参展，其中一个意大利展团约有20家参展商。 此外，亚太创作者协会将展示一系列香港设计师的创新珠宝。
香港贸发局副总裁索菲亚(Sophia Chong)表示：“疫情期间，不少参与珠宝展的公司继续在零售市场探索商机，而本地消费者则渴望拥有独特设计和诱人价格的珠宝。。 因此，今年我们对参观者全面开放了展览。同时，Simply Shopping Fest 将设有六个展区，超过 540 家参展商将展示来自台湾、日本、澳大利亚和法国等国家和地区的产品。 政府将很快推出第二阶段消费券计划（CVS），这将激励当地居民进行新的消费浪潮。此外，会展中心站地铁站的开通，将为更多人带来便利，提升三展整体的购物体验。”