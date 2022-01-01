安德烈·布格罗夫成为Nornickel公司董事会主席

2022年7月7日 分析

Nornickel是全球最大的精炼镍、钯的生产公司，也是最大的铂、铜生产公司之一。本公司宣布，2022年6月3日由年度股东大会投票产生的董事会会员决定任命安德烈·布格罗夫为董事会主席。



关于安德烈·布格罗夫

布格罗夫于6月3日被任命为董事会非执行董事，此前担任Nornickel公司负责可持续发展业务的高级副总裁。布格罗夫的简历可点击链接了解。



董事会还通过了董事会委员会成员名单：马克西姆·波列塔叶夫担任战略委员会主席，谢尔盖·沃尔克担任企业管理、人事和奖励委员会主席，阿列克谢·伊瓦诺夫担任审计委员会主席，谢尔盖·巴捷欣担任预算委员会主席，斯坦尼斯拉夫·卢奇茨基担任可持续发展和气候变化委员会主席。



关于本公司

PSCJ MMC Nornickel（直译为“诺里尔斯克镍凝析气田公共股份公司”）是多元化采矿冶金公司。本公司是全球最大的钯、优质镍生产公司，也是首屈一指的铂、钴、铜和铑生产企业之一。公司还盛产银、金、铱、钌、硒、碲、硫磺等产品。

Nornickel的生产基地位于俄罗斯境内的诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔边疆区以及境外（芬兰）。Nornickel股票在莫斯科交易所、圣彼得堡交易所上市流通，圣彼得堡交易所接受美国证券存托凭证。

Nornickel全面支持联合国2030年可持续发展议程以及联合国可持续发展目标。对本公司而言，可持续发展和企业的社会责任是有效扩展企业业务、发展生意的不可缺少要素。Nornickel逐步完善环保、人权保护、工业安全、劳动安全、环境影响评估、生物多样性保育方面的措施，2021年，为落实联合国可持续发展目标相关的项目，公司共支出了2215亿卢布。





