评审
HB Antwerp 进军纳米技术
根据 Rough&Polished 获得的 HB Antwerp 新闻稿，北半球最大的钻石生态系统 HB Antwerp 宣布与欧洲纳米技术领头羊 Nanores 建立合作伙伴关系。
2022年7月28日
Nornikel集团公司为“硫磺项目”培训专业人才
«Nornikel»集团公司企业大学已开始培训在“硫磺项目”设施工作的专家。 独特的设备需要特殊的知识和技能，因此为未来的员工制定了特殊的计划。
2022年7月21日
Nornikel集团公司总结了 2021 年的可持续发展结果
全球最大的钯和高品位镍生产商以及最大的铂和铜生产商之一Nornikel集团公司公布了 2021 年的关键可持续发展成果。
2022年7月21日
Nornikel集团公司在俄罗斯工业和贸易部的支持下创建了一个新的全球创新加速器
在俄罗斯，在俄罗斯联邦工业和贸易部（俄罗斯工业和贸易部）的支持下，正在创建 IN'HUB 平台，该平台将允许与国际合作伙伴一起建立一个新的全球创新中心.由Nornikel集团公司发起的项目已经得到了20多个国外发明者协会和组织的支持。
2022年7月19日
Nornikel集团公司在 Ust-Avam 村建造了新住房
作为支持和发展原住民计划的一部分，Nornikel集团公司在 Ust-Avam 村建造了两座新房子。总共将在 Ust-Avam 和 Volochanka 的定居点建造 18 座类似的房屋，其中 6 座将于今年在 Volochanka 投入使用。 Norilsk Nickel 极地部门区域政策和企业项目副主任 Vyacheslav Shchukin 将新住宅的钥匙交给了 Olga Porbina 和 Boris Yelogir。
原住民支持和发展计划是Nornikel集团公司与俄罗斯联邦北方、西伯利亚和远东原住民协会、原住民区域协会之间互动与合作四方协议的一部分。克拉斯诺亚尔斯克边疆区北部，克拉斯诺亚尔斯克边疆区泰米尔原住民协会，为期五年。到2024年，公司将拨出总计22亿卢布用于40多项活动的实施。
2022年7月13日
安德烈·布格罗夫成为Nornickel公司董事会主席
关于安德烈·布格罗夫
布格罗夫于6月3日被任命为董事会非执行董事，此前担任Nornickel公司负责可持续发展业务的高级副总裁。布格罗夫的简历可点击链接了解。
董事会还通过了董事会委员会成员名单：马克西姆·波列塔叶夫担任战略委员会主席，谢尔盖·沃尔克担任企业管理、人事和奖励委员会主席，阿列克谢·伊瓦诺夫担任审计委员会主席，谢尔盖·巴捷欣担任预算委员会主席，斯坦尼斯拉夫·卢奇茨基担任可持续发展和气候变化委员会主席。
关于本公司
PSCJ MMC Nornickel（直译为“诺里尔斯克镍凝析气田公共股份公司”）是多元化采矿冶金公司。本公司是全球最大的钯、优质镍生产公司，也是首屈一指的铂、钴、铜和铑生产企业之一。公司还盛产银、金、铱、钌、硒、碲、硫磺等产品。
Nornickel的生产基地位于俄罗斯境内的诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔边疆区以及境外（芬兰）。Nornickel股票在莫斯科交易所、圣彼得堡交易所上市流通，圣彼得堡交易所接受美国证券存托凭证。
Nornickel全面支持联合国2030年可持续发展议程以及联合国可持续发展目标。对本公司而言，可持续发展和企业的社会责任是有效扩展企业业务、发展生意的不可缺少要素。Nornickel逐步完善环保、人权保护、工业安全、劳动安全、环境影响评估、生物多样性保育方面的措施，2021年，为落实联合国可持续发展目标相关的项目，公司共支出了2215亿卢布。