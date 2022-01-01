香港贸易发展局推出全新展览模式EXHIBITION+

2022年7月1日 分析

据Rough&Polished所获取的香港贸易发展局发公报，疫情持续逾两年，全球展览及採购模式出现改变，多项实体展览、大型会议等移师网上举行。为协助企业适应新常态，在疫情下与国际买家更有效地紧密联系，香港贸易发展局（HKTDC）积极优化展览平台，并推出名为EXHIBITION+的全新融合展览模式。

国际采购汇实体展将于7月5至8日在香港会议展览中心举行，展商及买家可率先使用商对易（Click2Match）智能配对平台，主动出击，捕捉商机。

香港贸发局副总裁张淑芬表示：“疫情对本港经济尤其中小企造成沉重打击。面对疫情持续及地缘政治的影响，不少企业表示疫情期间至疫情过后，仍需要不同政策及支援才能渡过难关。贸发局自2020年3月起，将多项实体展览、大型会议、研讨会、商贸配对等移师网上举行，工作从未间断，一直协助港商联繫国际买家及提供不同支援，并推出全新展览模式EXHIBITION+，让企业熟习如何善用数码平台，线上线下全天候捕捉环球机遇。”

根据香港贸发局最近一份买家问卷调查显示，在600名来自东盟、澳洲、欧洲、中国内地及美国等地受访国际买家中，绝大部份买家（93%）已经使用线上採购平台，超过85%买家曾参加网上展会，以应对採购需求。大部份受访买家指出，待国际差旅限制解除后，将属意通过实体展会（63%）或混合展会（59%）进行採购。数据显示未来实体展会及线上线下融合展会，两者可发挥相辅相成的作用。

EXHIBITION+新模式结合四个展览会的重要元素，包括实体展、商对易(Click2Match)智能配对平台、线上线下研讨会及论坛（Intelligence Hub），以及贸发网採购平台（hktdc.com），提供全天候服务，使中小企的商务推广更具弹性及效益，享受展期更长、平台更佳、商机更多的优势。

EXHIBITION+将实体展中的面对面互动和洽商，延伸至网上智能配对平台，助企业主动出击，联繫生意伙伴。一如以往，贸发局全球50个办事处会积极招揽全球买家，配对专员会按买家的採购要求，挑选合适展商，安排双方线上线下洽谈，促成合作。





