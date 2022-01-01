评审
HB Antwerp 进军纳米技术
根据 Rough&Polished 获得的 HB Antwerp 新闻稿，北半球最大的钻石生态系统 HB Antwerp 宣布与欧洲纳米技术领头羊 Nanores 建立合作伙伴关系。
2022年7月28日
Nornikel集团公司为“硫磺项目”培训专业人才
«Nornikel»集团公司企业大学已开始培训在“硫磺项目”设施工作的专家。 独特的设备需要特殊的知识和技能，因此为未来的员工制定了特殊的计划。
2022年7月21日
Nornikel集团公司总结了 2021 年的可持续发展结果
全球最大的钯和高品位镍生产商以及最大的铂和铜生产商之一Nornikel集团公司公布了 2021 年的关键可持续发展成果。
2022年7月21日
Nornikel集团公司在俄罗斯工业和贸易部的支持下创建了一个新的全球创新加速器
在俄罗斯，在俄罗斯联邦工业和贸易部（俄罗斯工业和贸易部）的支持下，正在创建 IN'HUB 平台，该平台将允许与国际合作伙伴一起建立一个新的全球创新中心.由Nornikel集团公司发起的项目已经得到了20多个国外发明者协会和组织的支持。
2022年7月19日
Nornikel集团公司在 Ust-Avam 村建造了新住房
作为支持和发展原住民计划的一部分，Nornikel集团公司在 Ust-Avam 村建造了两座新房子。总共将在 Ust-Avam 和 Volochanka 的定居点建造 18 座类似的房屋，其中 6 座将于今年在 Volochanka 投入使用。 Norilsk Nickel 极地部门区域政策和企业项目副主任 Vyacheslav Shchukin 将新住宅的钥匙交给了 Olga Porbina 和 Boris Yelogir。
原住民支持和发展计划是Nornikel集团公司与俄罗斯联邦北方、西伯利亚和远东原住民协会、原住民区域协会之间互动与合作四方协议的一部分。克拉斯诺亚尔斯克边疆区北部，克拉斯诺亚尔斯克边疆区泰米尔原住民协会，为期五年。到2024年，公司将拨出总计22亿卢布用于40多项活动的实施。
2022年7月13日
香港贸易发展局推出全新展览模式EXHIBITION+
国际采购汇实体展将于7月5至8日在香港会议展览中心举行，展商及买家可率先使用商对易（Click2Match）智能配对平台，主动出击，捕捉商机。
香港贸发局副总裁张淑芬表示：“疫情对本港经济尤其中小企造成沉重打击。面对疫情持续及地缘政治的影响，不少企业表示疫情期间至疫情过后，仍需要不同政策及支援才能渡过难关。贸发局自2020年3月起，将多项实体展览、大型会议、研讨会、商贸配对等移师网上举行，工作从未间断，一直协助港商联繫国际买家及提供不同支援，并推出全新展览模式EXHIBITION+，让企业熟习如何善用数码平台，线上线下全天候捕捉环球机遇。”
根据香港贸发局最近一份买家问卷调查显示，在600名来自东盟、澳洲、欧洲、中国内地及美国等地受访国际买家中，绝大部份买家（93%）已经使用线上採购平台，超过85%买家曾参加网上展会，以应对採购需求。大部份受访买家指出，待国际差旅限制解除后，将属意通过实体展会（63%）或混合展会（59%）进行採购。数据显示未来实体展会及线上线下融合展会，两者可发挥相辅相成的作用。
EXHIBITION+新模式结合四个展览会的重要元素，包括实体展、商对易(Click2Match)智能配对平台、线上线下研讨会及论坛（Intelligence Hub），以及贸发网採购平台（hktdc.com），提供全天候服务，使中小企的商务推广更具弹性及效益，享受展期更长、平台更佳、商机更多的优势。
EXHIBITION+将实体展中的面对面互动和洽商，延伸至网上智能配对平台，助企业主动出击，联繫生意伙伴。一如以往，贸发局全球50个办事处会积极招揽全球买家，配对专员会按买家的採购要求，挑选合适展商，安排双方线上线下洽谈，促成合作。