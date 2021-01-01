阿列克谢·契昆科夫：俄罗斯铁路公司和诺里尔斯克镍业公司在参与“清洁北极”项目上处于领先地位

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在北极地区开展经济活动造成的垃圾已经多达数百吨，因此，当前关于北极议题的一个重要方向是如何清除这些垃圾。日前，联邦委员会召开会议，旨在推动实施联邦公共项目“清洁北极”，俄罗斯联邦远东和北极发展部部长阿列克谢·契昆科夫在会上提出了这个问题。





部长说，2021 年，在项目实施框架内，俄罗斯北极地区共收集废物1500吨，包括燃料桶、轮胎桶、塑料桶、木材桶等。 据他介绍，实施这个项目的地区包括摩尔曼斯克州、阿尔汉格尔斯克州、克拉斯诺亚尔斯克边疆区、雅库特共和国、亚马洛-涅涅茨自治区、涅涅茨自治区、科米共和国和卡累利阿共和国。





阿列克谢·契昆科夫表示，从商业方面，该项目得到了诺里尔斯克镍业公司和俄罗斯铁路公司等俄罗斯领先公司的支持。 “我们将继续与企业积极合作，并希望更多在北极地区运营的企业参与到这个项目中来，”部长表达了愿望。





阿列克谢·切昆科夫说，自今年7月以来，已有2200多名志愿者参与了该项目，明年还将有3000多名志愿者表示愿意参与这个项目。 “清洁北极项目不仅吸引了志愿者，而且还成为了一个展示有趣倡议和新想法的平台。 在摩尔曼斯克地区，志愿者倡议建立北极海滩；在楚科奇，有人提议创建一个艺术博物馆，展示在“清洁北极”实施过程中发现的有趣事物和文物





联邦委员会副议长加林娜·卡雷洛娃表示，在“清洁北极”项目框架内开展清理北极地区工作期间，公民、政府官员、环境和科学界、公众和志愿者组织、商业机构之间协调良好，积极互动，起到了榜样作用。 据她介绍，企业代表们都很清楚，志愿者在该领域的支持极为重要。





副议长注意到国家、企业和公众对环境议程的高度参与。 “这些计划不仅包括采取一系列措施，消除北极地区发展过程中的负面因素，还包括向公众普及对北极地区应保持负责任的态度，因为这个地区拥有独特的自然环境，能够影响全球的气候条件，”加林娜·卡雷洛娃说。





克拉斯诺亚尔斯克边疆区副主席尼古拉·祖耶夫表示，清理叶尼塞河中的废金属正是地区政府、志愿者和企业之间互动的成功范例。 “在清洁北极项目的参与者当中，诺里尔斯克镍业公司是无可争议的领导者，它对志愿者的活动提供了大力支持。”据当地政府副主席称，诺里尔斯克镍业公司正在认真开展生产场地翻新工作，并清理未经授权的垃圾填埋场。 “2021 年总共拆除了大约 87 座破旧的建筑物。购买特种设备的投资额超过30亿卢布。收集建筑垃圾24.7万吨，废金属3.7万吨。对垃圾清理区进行了卫生处理。”尼古拉·祖耶夫说，这项工作将继续进行。他还表示， “主力部队将负责拆除恺业尔坎地区、纳杰日吉诺建设基地和诺里尔斯克-泰梅尔电力公司境内的旧建筑和结构，”。他指出，地区领导层计划借助其他具有社会责任感的公司力量来扩大项目参与者的圈子。





参议员康斯坦丁·多尔戈夫说，不管是地区企业，还是联邦企业，都可以而且应该参与社会责任项目。 “我们不能强迫，但可以引导，激发他们的兴趣。这样才能让合适的信号沿着业务层次结构从上到下传递到区域结构，”参议员说。在环境领域担负社会责任的领先公司中，除了俄罗斯铁路公司和诺里尔斯克镍业公司外，他还提到了摩尔曼斯克商业海港，该港口非常积极地支持北极地区的志愿者活动。



材料由格里高利·巴甫洛夫准备





