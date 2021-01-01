诺里尔斯克镍业与博茨瓦纳：从争端到对话

诺里尔斯克镍业公司（Norilsk Nickel）近日宣布，已与博茨瓦纳政府和BCL集团就出售其资产，包括Nkomati合资企业50%股权的三年纠纷达成和解。
该集团包括 BCL Limited 和 Tati Nickel Mining Company。
这家俄罗斯矿业公司表示已经收到了货币补偿，但未透露数额。
公司在声明中表示，双方同意放弃与交易相关的互相提出的所有索赔。
诺里尔斯克镍业公司已在伦敦国际仲裁法院 (London Court of International Arbitration, LCIA) 撤回对 BCL 的索赔，并努力结束其在博茨瓦纳对政府提出的法律诉讼。
2014 年 10 月，诺里尔斯克镍业与 BCL 集团签署协议，出售其在恩科马蒂矿（Nkomati） 和 塔蒂矿（Tati ）的股权。
该协议于 2016 年 9 月签订，但 BCL 并未完成交易。
BCL的主要股东哈博罗内随后于2016年10月成功向博茨瓦纳高等法院申请临时清算BCL。
此举激怒了诺里尔斯克镍业。这家公司立即向伦敦国际仲裁法庭提起了对BCL的诉讼，并在博茨瓦纳最高法院起诉博茨瓦纳政府，表示哈博罗内对BCL欠诺里尔斯克镍业的债务负有责任。
诺里尔斯克镍业因 BCL 违约于 2018 年终止了买卖协议，但继续向博茨瓦纳政府和 BCL 索赔。
俄罗斯矿业公司表示：“根据双方达成的协议，我们已经在这个问题上达成和解。”
虽然支付给俄罗斯方面的赔偿金额仍未公开，但总部位于博茨瓦纳的《星期日旗帜报》指出，在提交 BCL 的重大违约通知时，诺里尔斯克镍业要求缴清2.77亿美元的收购价。
博茨瓦纳前财政部长肯尼思·马桑博（Kenneth Mathambo）也试图说服立法者批准向诺里尔斯克镍业公司支付 4500 万美元的费用作为庭外和解。
这能让政府只支付诺里尔斯克镍业公司要求的 2.77 亿美元中的一小部分。
因此，博茨瓦纳国会议员认为批准商定的 4500 万美元是理智的做法。
当交易似乎已经完成时，当时的矿产部长埃里克·莫拉莱 (Eric Molale) 于 2018 年 7 月宣布，清算人——被授权清算 BCL 的人——反对向诺里尔斯克镍业公司付款。
该清算人辩称，俄罗斯矿业公司对商定的 4500 万美元没有提出合法索赔。
“然后他去了南非的法庭，不久前输了他的案子。 这就是为什么我说我的双手被束缚了，因为这个清算人是一名司法人员，”莫拉莱当时说。
“我试图告诉他该怎么做将被视为对法律程序的干涉。 这就是我面临的僵局，”他补充道。
当诺里尔斯克镍业公司准备庆祝在南非法庭上发生的事情时，香槟酒瓶很快就被放回冰上。
为什么？ 博茨瓦纳的一家法院已裁定禁止诺里尔斯克镍业将案件提交给 LCIA。
当清算人从中作梗时，诺里尔斯克镍业公司随后决定恢复其最初的 2.77 亿美元索赔。
这给政府造成了压力，政府试图预防 BCL 集团清算造成的后果。
“该和解恰逢博茨瓦纳政府 9 月决定将 BCL 拥有的闲置矿山出售给加拿大优质镍资源公司，以重新开放雇用了数千名工人的矿山，”博茨瓦纳《星期日旗帜报》指出。
“预计 BCL 矿山将在三年内重新开始运营。”
马修·尼亚温古阿，Rough & Polished通讯社驻非洲分社主任编辑
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