钻石市场今夏并未进入淡季

今天 分析

埃罗莎公司副总裁叶甫盖尼·阿古列夫表示，公司对9月份进行的三场大粒钻石拍卖会进行了总结，结果显示市场在整个交易期间都对高价的优质钻石需求稳定，包括八月份，这个月份历来的销售业绩都比较平淡。



公司在公告中称，根据俄罗斯法律，埃罗莎要在国际拍卖会上出售特殊尺寸的钻石，即 10.8 克拉及以上的钻石，并在莫斯科和国外举办展览，以方便客户完成交易。 8 月至 9 月，公司在安特卫普、迪拜和拉马特甘举行了三场拍卖。 经过三场拍卖，来自比利时、以色列、印度和阿拉伯联合酋长国的 80 家公司完成竞拍，以 3780 万美元的价格购买了 349 颗钻石，总重量超过 6000 克拉。



埃罗莎公司副总裁叶甫盖尼·阿古列夫说：“尽管国际旅游仍受限制，但在海外举办的三场拍卖会还是引起了客户的极大兴趣。总共有300多个参与者进行了竞拍。看到市场有如此的需求，我们还在9月份的下半月推出了数字拍卖，并对拍卖产品组信息进行了扩充，增加了专家评估、照片和视频文件。在这场持续到10月13日的拍卖会上，我们的客户完全可以通过远程方式分析和选择原材料。”



弗拉基米尔·马拉霍夫，Rough&Polished通讯社



